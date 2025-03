Chaussée enneigée et visibilité réduite sur la route 138

Les automobilismes doivent faire preuve de prudence s’ils empruntent la route 138 sur la Côte-Nord en raison des conditions météorologiques.

Selon Transports Québec, la chaussée sur la route 138 est partiellement enneigée ou enneigée entre Forestville et Kegaska. De plus, la visibilité est nulle ou réduite entre Port-Cartier et Magpie.

La Côte-Nord est présentement touchée par une tempête hivernale. Pour les régions de Manicouagan, de Sept-Îles et de la Minganie, des accumulations totales de 15 à 30 centimètres à neige sont prévues par Environnement Canada. La tempête devrait se terminer tôt mardi matin.