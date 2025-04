Au moins 20 M$ pour transformer l’aréna Conrad-Parent en plateau sportif

La Ville de Sept-Îles estime qu’il en coûterait plus de 20 M$ pour transformer l’aréna Conrad-Parent en plateau sportif intérieur

Les élus municipaux ont été interpellés sur cette possibilité dans les dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux. Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a donc décidé de faire une mise au point sur ce sujet lors de la séance du conseil du 31 mars.

En s’appuyant sur les études commandées par la municipalité, le maire a affirmé que les coûts pour effectuer de tels travaux s’élèveraient à plus de 20 M$, selon des estimations datant de 2022.

« Il y a des problèmes qui ne peuvent être corrigés par une simple réfection du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’accessibilité universelle et l’étroitesse des espaces de circulation, sans compter les importants coûts énergétiques », a dit le maire.

La Ville estime que la conversion de l’aréna Conrad-Parent coûterait trop cher. Pour un tel projet, la municipalité devrait réaliser des travaux majeurs de mise aux normes de l’aréna. Cette réfection devrait comprendre des travaux au niveau de la sécurité incendie, ainsi que de la capacité d’accueil et de l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Le système de réfrigération devrait être démantelé et les systèmes de chauffage et de ventilation devraient être adaptés. La plomberie serait à refaire au complet.

« Il n’est pas question ici de réfections mineures ou esthétiques, mais bien d’une mise aux normes complète du bâtiment qui serait nécessaire pour changer la vocation de Conrad-Parent », dit Denis Miousse.

Dans les circonstances, le conseil estime que la conversion de l’aréna Conrad-Parent en plateau sportif constitue un «projet déraisonnable».

Le maire indique également que la Ville est bien consciente de la problématique d’accès à des plateaux sportifs intérieurs.

« Nous restons à l’affût des différentes opportunités pour augmenter et faciliter l’accès à des installations sportives adéquates », conclut le maire.

La Ville de Sept-Îles a octroyé le contrat pour la construction d’un nouvel aréna à la fin du mois de février pour une somme de 62 M$. Les travaux débuteront en avril et s’échelonneront sur une période de 15 à 18 mois, jusqu’à l’automne 2026. La démolition de Conrad-Parent est prévue.