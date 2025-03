Cueillette de mollusques : pas encore 100 % ouvert

Les zones de cueillette de mollusque le long du fleuve Saint-Laurent sont encore fermées pour la majorité d’entre elles et le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) veut s’assurer que la population consulte la situation de son secteur avant de cueillir.

Une vingtaine de secteurs sont ouverts à la cueillette présentement dans la région, mais la cueillette de certaines espèces de mollusque bivalve est cependant fermée.

Le MPO rappelle qu’il est interdit de cueillir des mollusques bivalves dans des secteurs fermés, et que la consommation de mollusques insalubres peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris la mort.

« La cueillette des mollusques à moins de 125 mètres d’un quai est interdite en tout temps en raison des risques de contamination. Les tailles minimales et les limites quotidiennes varient selon les secteurs », fait savoir le ministère.

Pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques et les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette, veuillez consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir.