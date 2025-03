Célébrer la fin du ramadan à Sept-Îles

La communauté sénégalaise de Sept-Îles a convié la population, dimanche, à sa fête de l’Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin du ramadan.

L’événement, ouvert à tous se déroulait au Centre Lachapelle, dans le secteur du parc Ferland. Des gens de tous âges étaient présents pour échanger des prières et savourer des plats typiquement sénégalais.

Le président de l’Amicale interculturelle de Sept-Îles, Mbégou Faye, participait aux festivités. Pour lui, ce banquet représente bien plus qu’un simple regroupement communautaire.

« C’est très important pour nous, en tant que musulmans, parce que le ramadan, c’est l’un des piliers de l’islam », dit-il.

Mbégou Faye, président de l’Amicale interculturelle de Sept-Îles. Photo Lucas Sanniti

Pour M. Faye, qui habite Sept-Îles depuis 2014, cette célébration témoigne de la croissance de sa communauté d’origine dans la région, une source de grande fierté.

« Moi, quand je venais d’arriver à Sept-Îles, il n’y avait pas ça. On n’était pas assez nombreux et il n’y avait pas une grande communauté sénégalaise ici. […] Le fait de fêter ça en communauté, ça nous rappelle de la façon dont on célèbre dans notre pays d’origine. Ça nous rappelle notre chez-nous. »

Le ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique, marqué par un jeûne, du lever au coucher du soleil. Il s’agit d’une période de spiritualité, où les pratiquants s’abstiennent de manger, de boire, de fumer ou d’avoir des rapports sexuels pendant la journée.

Lors de l’Aïd el-Fitr, les familles se réunissent pour partager un festin, échanger de bons vœux et effectuer une prière collective, entre autres.