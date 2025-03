Deux projets de la Côte-Nord reçoivent 50 000 $ pour l’engagement des jeunes Autochtones

Deux projets de la Côte-Nord recevront chacun une bourse de 50 000 $ pour favoriser la participation active des jeunes Autochtones dans des initiatives communautaires.

Le ministre de la Culture et des Communications, ainsi que ministre de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, a annoncé, vendredi, un investissement de 833 775 $ pour soutenir 19 projets retenus dans le cadre du programme Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones (MDAJA).

De ces 19 projets, deux proviennent de la Côte-Nord. Il s’agit du Comité aviseur jeunesse de l’AMIK, par Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK), et du projet Uemashtakan: Renforcer l’identité innue des jeunes par le territoire, porté par ITUM et le Centre Innushkueu.

Les fonds serviront notamment à organiser des événements dirigés par des jeunes, à élaborer des programmes visant à dynamiser les milieux jeunesse et à promouvoir les compétences culturelles ainsi que le rayonnement des cultures autochtones.

« Je suis fier que notre gouvernement appuie des initiatives qui placent les jeunes Autochtones au centre de leur propre développement. Ces projets visent à les encourager à prendre leur place et à contribuer activement à la vitalité de leur milieu », a partagé Mathieu Lacombe dans un communiqué.

Collaboration

Les dossiers sélectionnés couvrent plusieurs domaines, dont l’éducation, la culture, le leadership et l’engagement communautaire.

Pour le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ce programme représente un « exemple concret de collaboration entre le gouvernement et les communautés autochtones. Il permet de soutenir des initiatives adaptées aux réalités des jeunes Autochtones et de renforcer leur sentiment de fierté et d’appartenance ».

Le Comité aviseur jeunesse de l’AMIK a pour mission de créer des comités jeunesse avec des aînés dans les communautés d’Essipit, de Pessamit, de

Uashat mak Mani-utenam, d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unamen Shipu et de Pakua Shipi pour transmettre le savoir et gérer le territoire de manière durable.

Le projet Uemashtakan : Renforcer l’identité innue des jeunes par le territoire, lui, vise à engager les jeunes dans la revitalisation culturelle pour renforcer leur identité et leur lien avec leur héritage autochtone.