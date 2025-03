Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles | « On avance », dit Kateri Champagne Jourdain

Bien que le projet n’ait encore pas été officiellement lancé, l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles avance, selon la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Budget | La Côte-Nord tire son épingle du jeu, selon Kateri Champagne Jourdain

La Côte-Nord sort gagnante du budget présenté mardi, selon la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Un acteur norvégien confond la Norvège avec la Côte-Nord

La nouvelle campagne publicitaire de Tourisme Côte-Nord met en scène l’acteur norvégien Mats Eldøen, qui en parcourant le territoire, confond la région avec la Norvège.

Évaluation municipale : ArcelorMittal et Port-Cartier s’entendent

La Ville de Port-Cartier et ArcelorMittal ont confirmé une entente en ce qui a trait au rôle d’évaluation des installations de la minière à Port-Cartier pour les périodes 2022-2024 et 2025-2027.

Plan québécois des infrastructures : le prolongement de la route 138 revu

Le gouvernement a annoncé qu’il modifie le projet de prolongement de la route 138 dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) pour plutôt le réaliser avec un « plan d’interventions.»

Les composteurs bientôt distribués en Minganie

Les citoyens de la MRC de Minganie pourront bientôt faire leur propre composte, grâce à la distribution prochaine de composteurs aux résidents.

Il a vécu sur les terres, loin des pensionnats

Jusqu’à l’âge de 17 ans, Kenikuen Jourdain a arpenté son territoire ancestral aux côtés de sa famille, chaque automne, pour y récolter les bienfaits d’un mode de vie traditionnel innu. Un privilège qu’il a pu savourer, ayant échappé aux pensionnats autochtones.

7 M$ pour reconstruire la pourvoirie Moisie-Nipissis

Les feux de forêt de 2023 ont été dévastateurs pour les installations de la Pourvoirie Moisie-Nipissis, un joyau de la communauté innue de Uashat mak Mani utenam. Une grande majorité des bâtiments de la pourvoirie a été rasée par le feu. Le plan de reconstruction se met en branle et les premiers coups de marteau sont attendus en 2026. Les coûts de la reconstruction du site sont évalués pour le moment à 7 M$.

Un bureau de l’Environnement à 4 millions $ pour ITUM

Un Bureau de l’Environnement et Incubateur d’Entreprises pourrait voir le jour à Maliotenam, dans un tout nouveau bâtiment évalué à 4 millions $. Les services du département Territoire d’ITUM y seraient centralisés, auxquels s’ajouterait un important volet de sécurité alimentaire, notamment des congélateurs communautaires.

Caribou : des agents de la faune menacés en Basse-Côte-Nord

Des agents de la faune se sont fait menacer par des braconniers, dimanche dernier, lors d’une opération pour la protection du caribou forestier, dans le secteur de La Romaine.

Collaboration entre les Premières Nations et Québec pour le caribou

La collaboration a été le mot d’ordre de la ronde d’inventaire 2025 de caribous dans le nord de Sept-Îles.

L’École de danse Christine Bourque de Sept-Îles ira aux mondiaux de Hip Hop

L’École de danse Christine Bourque (ECB) de Sept-Îles aura l’occasion de se faire valoir sur la scène mondiale. M-Pack représentera le Canada au Championnat du monde Hip Hop, à Phoenix, en Arizona, cet été.

Le Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier a ses murales d’escaliers

Une idée folle de l’enseignant en arts du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier (CEL’A), Jean Leclerc, est maintenant une réalité. L’escalier menant au bloc sportif n’a plus son allure terne avec son gris béton.

Les sports d’été et leurs enjeux à nos portes à Sept-Îles

L’été est à nos portes. La saison d’athlétisme, de baseball, de dek hockey, de soccer et de tennis se prépare. De part et d’autre, les organisations font face à différents enjeux : l’offre sportive diversifiée à Sept-Îles, les infrastructures, le recrutement et bien d’autres défis.