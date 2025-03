Lucas Beckman inspire encore le Drakkar

Inspiré de nouveau par le brio de son gardien de but Lucas Beckman, le Drakkar a bien amorcé sa série huitième de finale grâce à une victoire de 3-1, vendredi soir, sur les Eagles du Cap-Breton.

Figure dominante de son club depuis le début de la campagne, le cerbère de 17 ans a poursuivi ses prouesses devant les 2294 amateurs réunis dans les gradins du Centre sportif Alcoa.

Alerte dès les premiers instants de la rencontre, le numéro 33 a littéralement volé la vedette en stoppant 37 des 38 rondelles en sa direction. Étoile incontestée de la partie, Beckman a offert tout un spectacle.

Les membres de l’équipage ont profité au maximum des prouesses de leur homme masqué pour ouvrir la marque à la deuxième minute de l’engagement initial avant de voir l’ennemi créer l’égalité 1-1 avant la fin de la période.

Le Drakkar a encore frappé tôt en début de deuxième grâce au premier filet du match de l’attaquant Skogen Schrott. Les Eagles pensaient bien avoir relancé le débat, en fin de deuxième, mais le but (sous révision) a été annulé en raison d’une obstruction sur le gardien baie-comois.

Mauvaise sortie

Les locaux ont finalement profité d’une mauvaise sortie du gardien adverse Antoine Cournoyer, au début du dernier tiers, pour doubler leur avance par l’entremise du Schrott, qui a complété une belle passe d’Evan Courtois, auteur du premier but du match.

Malgré le recul, les visiteurs n’ont pas lâché prise et ont bombardé Lucas Beckman de 15 lancers, mais celui n’a rien voulu savoir. Le 33 a réalisé l’arrêt du match aux dépens de Cam Squires avant de voler Thomas Lavoie avec la mitaine en fin de partie.

« Notre gardien a été très bon et nous avons pu compter sur la contribution de tout notre monde. Dans le contexte actuel, on s’attend de voir des joueurs comme Courtois et Schrott faire le travail », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Content pour la victoire, l’entraîneur sait fort bien qu’il ne s’agit que du premier match de la série. « La glace est cassée. Les joueurs ont vu ce qui se passait et il va maintenant falloir apporter les ajustements nécessaires », a ajouté le dirigeant.

Malgré la cause perdante, son homologue Louis Robitaille n’avait pas vraiment de reproche à faire à ses hommes. « Les joueurs sont sortis très fort. Ils ont affiché beaucoup d’intensité et de vitesse. C’est sûr que ce n’est pas le résultat que l’on souhait, mais la série commence. »

Robitaille a vanté le brio du gardien Beckman, mais garde confiance. « De la façon dont nous avons joué, on sait qu’on est capable de revenir rapidement et c’est pourquoi on se concentre maintenant sur match de samedi. »

En vitesse

Angelo Fullerton, en fin de première période, a été le seul à tromper la vigilance du héros de la soirée, qui a fait souvent la foule plus souvent qu’à son tour.

Comme si cela n’était pas assez, le Drakkar devra se passer des services de l’attaquant Alexis Michaud pour une période indéterminée. Le numéro 19 rejoint ainsi la liste des blessés déjà bien garnie avec l’absence des Justin Poirier et Alexis Bernier.

Les deux équipes se retrouveront samedi après-midi (16 h) pour le deuxième affrontement de la série.