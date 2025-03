Des caribous… et des crottins

La collaboration a été le mot d’ordre de la ronde d’inventaire 2025 de caribous dans le nord de Sept-Iles.

Cette année, le secteur Matamec était dans la mire des techniciens, biologistes et gardiens du territoire qui ont participé aux inventaires héliportés de même qu’à la cueillette d’échantillons de crottin sur le territoire. L’ADN sera analysé, une première pour les inventaires dans cette partie du Québec.

«Ç’a bien été! La température a été très aidante. On n’a pas vu des tonnes de caribou, mais on en a dénombré quand même plusieurs», indique André Michel, biologiste et directeur du Bureau de la protection des droits et du territoire d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam(ITUM).

Le biologiste est particulièrement satisfait de la collaboration du ministère Forêt, Faune et Parcs.

«Le ministère nous adonné tous les données des colliers télémétriques cette année. Ils nous prennent au sérieux. Je pense que peut-être, avant, ils avaient des réticences à nous donner accès à ces données parce qu’ils craignaient qu’on s,en serve pour chasser. Les mentalités évoluent. Ils comprennent qu’on est là pour protéger les caribous.»

Les indications fournies par les colliers télémétriques permettent de localiser plus rapidement les animaux, dans la vaste étendue de forêt boréale parfois dense.

«La coopération, c’est donnant-donnant. Pendant notre inventaire, on a trouvé des petits hardes sans colliers émetteurs et on a tout de suite informé le Ministère. Ils ont envoyé une équipe pour mettre des colliers», indique M. Michel. Une partie des échantillons de crottin seront également remis aux chercheurs du ministère pour qu’ils complètent leurs propres analyses ADN.

Le rapport préliminaire des inventaires 2025 n’est pas terminé. Il servira notamment à identifier les secteurs où la mesure de fermeture de chemins envisagés pour limiter pourrait être la plus efficace.