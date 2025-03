Agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles | « On avance », dit Kateri Champagne Jourdain

Bien que le projet n’ait encore pas été officiellement lancé, l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles avance, selon la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Dans le dernier budget, qui contient le Plan québécois des infrastructures (PQI), le projet est toujours dans la catégorie «en planification».

« L’Hôpital de Sept-Îles, le projet demeure au PQI. Le premier ministre est venu à Sept-Îles et il a dit que c’était une priorité. Les étapes poursuivent leur cours et on va finir par y arriver », affirme la ministre Kateri Champagne Jourdain.

Certains éléments pointant vers l’avancement du dossier de l’agrandissement de l’Hôpital se sont déroulés dernièrement. Récemment, le gouvernement a autorisé l’achat de l’hôtel de ville de Sept-Îles par le CISSS de la Côte-Nord. Le terrain doit servir à venir créer de nouveaux stationnements. Pour son projet d’agrandissement, l’établissement de santé viendra éliminer 124 places au coin de la rue Père-Divet et de l’avenue De Quen. Le CISSS estime ses besoins entre 150 et 250 places de stationnement.

De plus, la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire du projet d’agrandissement de l’Hôpital poursuit son travail. Il a récemment lancé un appel d’offres pour les travaux de réaménagement de bureaux en lien avec la relocalisation de l’hôtel de ville de Sept-Îles dans des locaux temporaires à la Place Sept-Îles. La date probable du début des travaux est entre le 12 mai et le 2 juin 2025.