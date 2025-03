Une Nord-Côtière récompensée pour son engagement en tourisme durable

Le parcours de Jessica Desrochers, une résidente engagée de la Côte-Nord, vient d’être reconnu à l’échelle nationale.

La Fondation Alliance pour la relève de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec lui a récemment octroyé une bourse de 5 000 $, soulignant son implication dans le développement durable et la gestion touristique.

D’ailleurs, ce prix est l’une des plus importantes bourses du programme remporté dans la catégorie Soutenir le cheminement visant à accéder à un poste de gestion.

Active au sein de l’organisme à but non lucratif du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, Mme Desrochers a amorcé son aventure professionnelle comme coordonnatrice à l’interprétation.

Deux ans plus tard, elle est maintenant en processus de relève pour assumer la direction générale de l’organisation. « Ce plan de relève lui permet de se dépasser dans l’apprentissage de compétences essentielles en gestion et en tourisme », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Dans cette transition, elle poursuit également des études universitaires à temps partiel dans deux programmes distincts, incluant un certificat en management. Son objectif est d’obtenir un baccalauréat cumulé qui marie le tourisme durable, la gestion d’entreprise et la création visuelle.

Cette réorientation de carrière, amorcée en 2018, l’a menée tout droit vers le monde du tourisme, où elle souhaite faire rayonner le patrimoine de la Côte-Nord.

Son implication, sa polyvalence et son approche aux enjeux environnementaux ont su séduire le jury de la Fondation, qui a souligné que « Jessica possède les qualités d’une excellente gestionnaire. Son expertise en aménagement du territoire et son engagement envers l’accessibilité laissent entrevoir une gestion responsable et durable ».

Mme Desrochers a pour sa part accueilli la nouvelle avec enthousiasme. « Je suis tellement reconnaissante de cette bourse », a-t-elle déclaré. « Elle me permettra de compléter mon certificat en management et de poursuivre vers un baccalauréat cumulé », a-t-elle ajouté en remerciant la Fondation de croire en elle.