Vers un regroupement des caisses de l’Énergie et des Ressources naturelles et de Port-Cartier

Les caisses de Port-Cartier et de l’Énergie et des Ressources naturelles présenteront un projet de regroupement des deux institutions à leurs membres.

« C’est une opportunité de s’entraider. En devenant plus gros, on devient plus solide dans un marché financier en évolution », explique Benoît Méthot, président de la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles.

S’il voit le jour, le regroupement permettra la création de la Caisse Desjardins du Coeur-de-la-Côte-Nord le 1er janvier 2026. La nouvelle coopérative financière, formée de plus de 13 000 membres, gérera un volume d’affaires de 1,2 G $.

« Ce sont des caisses qui se ressemblent, mais elles ne sont pas dans le même marché. On est vraiment complémentaire », affirme Bernard Gauthier, président de la Caisse Desjardins de Port-Cartier.

Depuis presque deux ans, les caisses ont établi des liens, notamment, avec du prêt de personnel.

« Cela a permis aux deux caisses de se connaître et de voir qu’il y a une synergie », ajoute M. Méthot.

Les administrateurs des deux caisses se veulent rassurants à propos des services offerts à la suite du regroupement.

« Il n’y a pas de suppression de poste et on garde les points de services », dit M. Gauthier.

De plus, en regroupant les opérations, les deux présidents sont convaincus qu’ils pourront offrir plus de service à leurs membres en facilitant le recrutement de ressources.

« La nouvelle Caisse se démarquera comme employeur de choix et deviendra plus attirante pour les ressources humaines », dit Benoit Méthot.

AGA

C’est au cours de leur assemblée générale annuelle respective des 22 avril (Caisse de Port-Cartier) et 23 avril (Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles) que les conseils d’administration des deux caisses discuteront de ce projet de regroupement avec leurs membres.

« C’est vraiment le bon moment pour les membres de bien comprendre le projet, d’amener leurs questions et leurs inquiétudes », assure Benoit Méthot.

Des assemblées générales extraordinaires se tiendront les 2 et 3 juin prochains pour que les membres puissent voter sur le projet. Afin d’être acceptés, ils devront se prononcer en sa faveur à une hauteur de 66,67%.

Si le regroupement est accepté, il verra le jour le 1er janvier 2026.

La Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles a son siège social à Sept-Îles et un centre de services à Baie-Comeau.