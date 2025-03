Un bureau de l’Environnement à 4 millions $ pour ITUM

Un Bureau de l’Environnement et Incubateur d’Entreprises pourrait voir le jour à Maliotenam, dans un tout nouveau bâtiment évalué à 4 millions $. Les services du département Territoire d’ITUM y seraient centralisés, auxquels s’ajouterait un important volet de sécurité alimentaire, notamment des congélateurs communautaires.

André Michel, biologiste et directeur du Bureau de la protection des droits et du territoire d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam(ITUM), explique que son département manque d’espace d’entreposage.

Lui-même a un conteneur sur son terrain, pour entreposer du matériel, alors que d’autres sont disséminés ici et là sur la communauté.

« J’ai des gardiens du territoire, des guides pour la pourvoirie, des aides techniques innus, des assistants de protection de la faune… Tous ces groupes utilisent des embarcations, du matériel… On aimerait regrouper tout ça sous un même toit. »

Des espaces de bureau seraient inclus dans les plans. « On manque aussi d’espace pour nos équipes », explique M. Michel.

Un volet « sécurité alimentaire » s’est ajouté au projet.

« On aimerait avoir des congélateurs pour la viande de la chasse, les petits fruits, le poisson… Quand il y a de la chasse au caribou, on manque d’espace pour bien entreposer la viande. À chaque décès, les gens font des funérailles et on nous demande si on a du saumon, du castor, de l’oie (…) Lorsqu’on fait des chasses communautaires, ça pourra servir et on le sait que la sécurité alimentaire c’est important. »

Un petit laboratoire pourrait être intégré dans le projet, pour permettre aux techniciens de mener leurs propres analyses.

Les 150 000 $ offerts par ArcelorMittal, ont permis de jeter les bases du projet, avec l’aide du consultant Storex.

Trois phases sont inscrites au projet préliminaire. La phase 2 inclurait l’implantation d’un système de récupération des résidus CRS (combustible solide de récupération). Un système de culture intérieur à haute densité en mode « serre verticale » est inscrit à la phase trois.

« On aimerait même faire de la pisciculture dans plusieurs années ! Les projets innovants commencent par des projets de fou », conclut, enthousiaste, André Michel.

La construction de la phase 1 pourrait débuter en 2026. Des demandes de financement seront adressées à la Société du Plan Nord, ainsi qu’à divers partenaires du territoire.