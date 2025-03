Nouveaux défis pour Chantale Otis à la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Chantale Otis sera la nouvelle administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui prendra le relais à partir du 7 avril, pour pourvoir le poste vide depuis 3 mois.

La native des Escoumins dit toujours avoir aimé les défis au cours de sa carrière, et le prochain en sera un qui se trouve à près de 1 000 kilomètres de chez elle.

La principale intéressée, qui est directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Tadoussac jusqu’en fin mars, a roulé sa bosse pendant un bout de temps en Haute-Côte-Nord et même sur la Côte-de-Beaupré.

« Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine, et ça va boucler la boucle pour moi dans le monde municipal », fait-elle savoir, en entrevue avec le Journal.

Celle qui a été directrice générale dans les municipalités des Escoumins, de Longue-Rive et de Tadoussac au fil des années, dit avoir été séduite par la possibilité de télétravail, avec une semaine de présentiel par mois.

Les gros dossiers

Mme Otis dévoile qu’elle n’a pas encore eu le fin mot de l’histoire, concernant son entrée en poste, et que des réunions dans les prochaines semaines éclaireront le tout.

L’adjointe à la direction générale de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-du-Saint-Laurent, Danielle Collard, indique à la blague que la méthode de calcul en vigueur dans la région n’est pas de doubler, mais bien de quintupler.

« On a cinq villages avec chacun leur ligne d’eau, leur infrastructure routière et leurs employés municipaux », rapporte l’adjointe à la direction.

L’énorme concertation nécessaire à la réalisation de grands projets connait toutefois des avancements appréciables, comme dans le cas de l’eau potable à Kegaska qui manque d’eau depuis 2017.

« Le dossier est pratiquement fini, et on devrait partir en construction cette année », dévoile Danielle Collard, au sujet de la construction d’une nouvelle usine de traitement et sa ligne d’eau potable.

Cette dernière identifie également les dépotoirs à ciel ouvert qui sont présents dans les villages, et indique que des efforts sont mis de l’avant pour instaurer le recyclage, afin de moins produire de déchets.

« Harrington Harbour, Chevery et Kegaska font beaucoup de recyclage, et on espère pouvoir commencer le recyclage à Tête-à-la-Baleine », souligne-t-elle. « Il y aussi beaucoup de petits dossiers comme la gestion journalière, et on est contents de recevoir Mme Otis comme administratrice. Elle a une expérience très impressionnante pour nous aider avec ces dossiers-là », termine Mme Collard.

L’administration de la Municipalité est située dans le village de Chevery. Photo Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Entité unique

La Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent est une entité politique unique au Québec composée des cinq villages de Chevery, Harrington Harbour, Kegaska, La Romaine et Tête-à-la-Baleine, qui n’a pas de conseillers ni de maire élu.

De ce fait, l’administrateur doit être nommé par le Conseil des ministres pour aménager et développer la région.

Puisque les villages ne sont pas tous reliés par voie terrestre, il incombera à Chantale Otis, qui sera à la fois directrice générale, maire, et secrétaire-trésorière, de parler aux représentants des villages.

« On a des personnes-ressources dans chacun des villages de notre municipalité. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, et nous aident à développer nos villages au niveau social et économique », fait savoir Danielle Collard.

Le niveau supérieur dans l’administration est constitué de comités locaux formés de bénévoles, avec à leur tête un président.

« C’est la personne qui va le plus parler avec l’administratrice », affirme l’adjointe à la direction. « Elle va être partout, car l’administratrice, c’est la personne qui va voir à tout sur le territoire », conclut-elle.