Les sports d’été et leurs enjeux à nos portes à Sept-Îles – Partie 1

L’été est à nos portes. La saison d’athlétisme, de baseball et de dek hockey se prépare. De part et d’autre, les organisations font face à différents enjeux : l’offre sportive diversifiée à Sept-Îles, les infrastructures, le recrutement et bien d’autres défis.

L’athlétisme s’adapte

Le Club d’athlétisme de Sept-Îles souhaite attirer plus de jeunes. Photo Facebook Club d’athlétisme de Sept-Îles

Le Club d’athlétisme de Sept-Îles (CASI) veut ramener son monde, après une petite baisse des inscriptions dans les dernières années.

L’horaire de jour pèse dans la balance, avec les parents qui travaillent, alors que les cours ou entraînements s’y tiennent souvent. Depuis l’an passé, le club a réduit à trois jours ses activités par semaine, laissant libre choix aux membres de venir quand ils peuvent.

« On essaye de s’adapter, de moduler la formule avec Simon (Bellerive) et Marie-Pier (Primard) [les deux entraîneurs]. On est en mode solution, pour s’adapter aux besoins et aux horaires des gens », mentionne la présidente, Karoline Gilbert. Elle aimerait aussi de la relève chez les entraîneurs, que des jeunes deviennent assistants.

Le CASI regarde pour que des adultes donnent un coup de main, de façon ponctuelle, selon leurs expertises (lancer, saut ou course).

L’objectif est de faire essayer plusieurs disciplines (de l’athlétisme) chez les plus jeunes. L’organisation doit aussi rivaliser avec les autres sports, de plus en plus nombreux.

« Les jeunes qui font du sport en font d’autres. C’est dur de trouver le meilleur moment. On travaille pour aller chercher les jeunes, malgré toute l’offre qu’il y a à Sept-Îles », indique Mme Gilbert.

Le nouveau conseil d’administration, formé de plusieurs nouvelles têtes, veut redonner un souffle au Club d’athlétisme. Parmi les pas franchis, il y a la confirmation de l’acquisition d’une nouvelle cage à lancer répondant aux normes.

L’organisation travaille aussi pour une journée porte ouverte à la fin avril, suivie d’une session à l’intérieur pour mai et juin, avant de se retrouver à la piste Guillaume Leblanc, à la fin des classes. Une semaine de camp de jour en athlétisme est en réflexion pour août.

« On tente plein de choses pour ramener le monde », conclut Karoline Gilbert.

Un peu de Tetris pour le baseball

Les jeunes joueurs de baseball de Sept-Îles devraient pouvoir fouler les terrains dès la fin mai.

Les joueurs se retrouveront sur le losange d’ici la fin mai, si Dame Nature le veut bien. L’Association de baseball mineur de Sept-Îles entrevoit peu d’enjeux pour sa saison 2025.

Son président Jamie Aaron Cox est bien conscient que son sport rivalise avec d’autres, parlant du soccer et du dek hockey.

Au niveau du recrutement des entraîneurs, il pourrait avoir « à faire du Tetris » pour la catégorie U13. « On pourrait avoir de la misère, selon les inscriptions, mais ça va jouer », assure-t-il.

Des rencontres avec les futurs coachs sont prévues prochainement. Si besoin il y a après, « on ira à la chasse », a-t-il dit.

L’ABMSI mise sur deux moniteurs employés par la Ville de Sept-Îles pour les U5 et U7, les jeunes des programmes Rallye Cap et Grand Chelem. Quelques jeunes aideront également. L’organisation aimerait aussi ajouter une personne pour monter les pratiques de ces groupes, à raison de deux heures par semaine.

L’enjeu du recrutement d’arbitres et marqueurs demeurent présents.

Le début de la saison devrait se faire dans la dernière semaine de mai, si les conditions des terrains du Stade Holliday le permettent. Pour l’été 2025, l’Association de baseball mineur de Sept-Îles sera l’hôte du tournoi d’ouverture et des championnats régionaux.

Les inscriptions sont déjà lancées pour les jeunes. Les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux de l’organisation.

Du changement au dek hockey

Un été de changements attend les adeptes de dek hockey à Sept-Îles.

Le dek hockey connaît de belles années à Sept-Îles, depuis la fin de la pandémie. La saison 2025 en sera cependant une de changements, avec l’arrivée d’un nouveau gestionnaire en Dany Jr Lévesque, qui s’est promis d’être à l’écoute des membres, et une refonte des cotes (calibre) pour les joueuses et joueurs.

« Il y avait beaucoup de disparité dans le calibre. Des joueurs tombaient entre deux eaux », a exprimé le gestionnaire, qui relève tout de même de Knapper, qui détient le centre de Dek Hockey Sept-Îles. Les changements sont apportés, afin de se coller avec le niveau provincial, « suivre la vague pour quand les joueurs vont à l’extérieur (tournois, championnats) », indique M. Lévesque.

Au niveau des catégories, le M16 a été ajouté chez les juniors, et, chez les adultes, le C2 (compétition) a été ramené.

Les inscriptions sont en cours pour les différentes catégories, que ce soit du côté masculin que féminin, chez les jeunes (inscription individuelle) et chez les adultes. Du mixte est aussi offert chez les adultes. Les inscriptions se prennent jusqu’au 28 avril.

Le dek hockey a aussi ses enjeux, notamment au niveau des arbitres, « comme dans quasi tous les sports », mentionne Dany Jr Lévesque. « On travaille fort pour la rétention. »

Il souhaite également attirer plus de filles chez les juniors. Une journée porte ouverte est dans les plans et il parle même d’aller à la rencontre des joueuses de ringuette.

Dany Jr Lévesque veut faire du dek hockey le deuxième sport le plus populaire à Sept-Îles, sachant la longueur d’avance du soccer chez les jeunes et du volleyball de plage chez les adultes. « On ne veut pas jouer dans les platebandes des autres », assure-t-il.

La saison 2025 s’amorcera dès le 5 mai chez les adultes, avec les matchs hors-concours et le 19 mai, pour le calendrier régulier, chez les juniors, dont les évaluations auront été faites en avril, en gymnase, par l’organisation et des parents bénévoles.

L’action ne manquera pas au centre de dek Hockey Sept-Îles, avec les tournois au calendrier, celui Mixte Inversé (2 filles sur le jeu pour 1 gars) du 30 mai au 1er juin (nouveau), le Championnat Sept-Rivières du 27 au 29 juin (qualification pour le Championnat provincial dans Charlevoix), le tournoi 100 % féminin du 29 au 31 août et tournoi junior du 5 au 7 septembre. Quant aux gagnants des séries, ils auront leur billet pour le provincial 2026.