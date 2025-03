Le PQ demande à Québec de s’engager à construire un pont sur le Saguenay

Le Parti québécois demande au gouvernement de s’engager à construire un pont sur le Saguenay, dans une motion qu’il déposera mercredi matin, à l’Assemblée nationale.

« Que l’Assemblée nationale reconnaisse que la Côte-Nord est géographiquement enclavée et que la construction d’un pont est nécessaire pour son désenclavement », indique la motion. « Qu’elle prenne acte du large consensus et de la mobilisation citoyenne autour de ce projet. »

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, la déposera au nom du PQ.

Elle souligne également que « le gouvernement a en sa possession l’étude d’opportunité ».

La Coalition Union 138 a milité sans succès pour que les études soient présentées au public au cours de l’hiver qui vient tout juste de se terminer.

Lors de sa visite à Baie-Comeau pour une annonce d’investissement pour le Port de Baie-Comeau, le 6 février, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault a rencontré la Coalition.

« On leur a confirmé que les études avancent, car il y a deux études, dit-elle. […] Tout ça achève. Avant Noël, on disait qu’en début 2025, on aurait l’entièreté des études et c’est en train de se finaliser », avait-elle indiqué, ajoutant qu’une fois disponibles, les études seraient consultées par les députés nord-côtiers Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny.

Elle s’est aussi engagée à les présenter à la Coalition et au public.