Évaluation municipale : ArcelorMittal et Port-Cartier s’entendent

La Ville de Port-Cartier et ArcelorMittal ont confirmé une entente en ce qui a trait au rôle d’évaluation des installations de la minière à Port-Cartier pour les périodes 2022-2024 et 2025-2027.

En 2022, la minière avait décidé de contester son rôle d’évaluation. Elle estimait alors que la hausse était beaucoup trop importante.

Par voie de communiqué, les deux parties indiquent être ravies de mettre de côté ces questions et de pouvoir ainsi regarder vers l’avant.

« Nous sommes établis à Port-Cartier depuis plus de 60 ans et investissons dans une perspective de continuer à faire prospérer la communauté. Nous avons plusieurs grands projets stratégiques, dont celui de la flottation à notre usine de bouletage, qui assure pour les années à venir la place mondiale de Port-Cartier dans l’échiquier mondial pour la production de fer de haute pureté. Il y a de quoi être fiers », a mentionné Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal.

Le maire a pour sa part mis de l’avant le rôle important de la minière dans la communauté.

« ArcelorMittal est un joueur clé dans la région et nous avons à coeur de travailler en collaboration pour assurer la vitalité économique et sociale de notre communauté », affirme Alain Thibault.