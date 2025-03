Éclosion de C. difficile à l’Hôpital de Sept-Îles

Une éclosion de C. difficile touche présentement le 1er étage de l’Hôpital de Sept-Îles (unité d’hospitalisation).

Face à cette situation, les visites sont restreintes aux personnes proches aidantes, soit des personnes qui offrent de l’aide ou un soutien significatif pour répondre aux besoins et contribuer au bien-être d’un proche. Elles doivent toutefois respecter certaines mesures telles que le lavage des mains, le port du masque et ne pas circuler sur d’autres unités.

Aucune personne présentant des signes de toux, de fièvre ou de diarrhée ne devrait se présenter pour visiter un proche, affirme le CISSS de la Côte-Nord.

Le C. difficile est une bactérie qui peut survivre pendant de longues périodes et contaminer différentes surfaces. Le lavage des mains avec de l’eau et du savon est le moyen le plus efficace pour se protéger de l’infection.