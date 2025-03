Budget : le Musée de la Côte-Nord se prépare à une crise

Après le dévoilement du nouveau budget provincial, plusieurs musées régionaux, dont celui de la Côte-Nord, dénoncent le manque de financement additionnel pour les musées en régions éloignées et appellent le gouvernement à agir.

Dans un communiqué publié en marge du dévoilement du budget de la province, le Musée de la Gaspésie, le Musée régional de Rimouski, le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Musée de la Mer et le Musée de la Côte-Nord déplorent la décision de Québec d’avoir écarté la solution proposée.

Un financement additionnel aurait permis d’atténuer l’iniquité liée à la distance, sans pour autant régler le problème du sous-financement, selon les musées.

« Nos musées incarnent la diversité régionale québécoise et jouent un rôle fondamental dans la préservation de notre patrimoine collectif. Il est inacceptable d’être ignoré ainsi », remarque Melissa Lacroix, directrice générale du Musée de la Côte-Nord.

Pour éviter un effondrement, les musées proposent une révision urgente des critères du programme d’Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM), afin de prendre en compte la réalité des institutions régionales, et d’octroyer un soutien financier d’urgence, pour prévenir d’autres fermetures imminentes.

Les effets du sous-financement

Les cinq institutions remarquent que le sous-financement présente plusieurs conséquences, dont des coûts d’exploitation 60 % plus élevés que dans les régions urbaines, ainsi que des fermetures temporaires, des réductions d’heures d’ouverture et le non-renouvellement d’expositions temporaires ou permanentes des musées.

L’attraction et la rétention d’experts en conservation et en muséologie, ainsi que la perte d’institutions essentielles pour le tourisme et l’économie locale sont d’autres préoccupations soulignées.

« Ce n’est pas une question de luxe ou d’ambition démesurée. Sans action immédiate, c’est un pan entier de notre identité culturelle qui risque de disparaître », indique pour sa part France Leclerc, directrice générale du Musée régional de Rimouski.

Les cinq musées affirment continuer leurs représentations auprès du ministère de la Culture, pour garantir la survie des institutions muséales en région.