Voici les points saillants du budget du Québec

Voici les points saillants du budget présenté mardi par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard :

– Le gouvernement prévoit un déficit de 13,6 milliards $ pour l’année financière 2025-2026, après versements au Fonds des générations. Il s’agit d’un record dans l’histoire du Québec. Le déficit pour l’année 2024-2025, qui devait s’établir à 11 milliards $, sera finalement moins élevé que prévu, à 10,4 milliards $.

– Québec maintient son plan de retour à l’équilibre budgétaire. Le déficit devrait ainsi être ramené à 9,5 milliards $ en 2026-2027, à 5,7 milliards $ en 2027-2028 et à 1,5 milliard $ en 2028-2029, après quoi le gouvernement prévoit un retour à l’équilibre en 2029-2030.

– Dans un contexte de grande incertitude liée à la guerre commerciale avec les États-Unis, le ministre Girard a établi son budget sur la base d’un scénario où l’administration américaine ne maintiendra pas des droits de douane de 25 % pour une longue période. Cette hypothèse de base prévoit que des droits de douane de 10 % pourraient être en place pour une période de deux ans, ce qui amputerait le PIB de 0,7 point de pourcentage et réduirait le nombre d’emplois de 25 000. Dans un tel scénario, Québec éviterait la récession et enregistrerait une croissance de son économie de 1,1 % en 2025 et de 1,4 % en 2026.

– Québec envisage toutefois deux scénarios alternatifs dans la guerre commerciale. Ainsi, si des droits de douane de 25 % sont maintenus pendant deux ans, la province plongerait en récession avec un PIB qui reculerait de 0,1 % en 2025, avant de croître faiblement de 0,5 % en 2026. Un autre scénario plus optimiste, qui prévoit une résolution rapide des différends commerciaux, verrait le PIB croître de 1,8 % en 2025 puis de 2,0 % en 2026.

– Le gouvernement bonifie de 11 milliards $, ou 7 %, son Plan québécois des infrastructures, qui est ainsi porté à 164 milliards $ sur 10 ans. Dans le but de stimuler l’économie et de réaliser les projets plus rapidement, Québec fait passer les investissements à 19 milliards $ en moyenne pour les trois prochaines années.

– Québec rétablit le programme Roulez vert, qui depuis 2012 accorde des rabais à l’achat de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables. Ce programme avait été suspendu, mais il sera remis en vigueur à compter du 1er avril prochain. Les rabais maximums s’établiront à 4000 $ pour les véhicules entièrement électriques neufs (2000 $ pour les véhicules d’occasion) et 2000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables neufs.

– Une contribution annuelle de 125 $ sera toutefois exigée des propriétaires de véhicules électriques (62,50 $ pour les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables), pour compenser le fait que ceux-ci ne contribuent pas actuellement, par le biais de la taxe sur le carburant, au financement du réseau routier et du transport en commun.

– Les dépenses de programmes augmentent de 2 % pour 2025-2026. La hausse atteint 3,3 % pour la santé et les services sociaux, ainsi que 2,9 % pour l’éducation. Ces augmentations ne tiennent pas compte des infrastructures.

– En matière de soutien à l’innovation, le gouvernement abolit huit mesures pour les remplacer par un Crédit d’impôt pour la recherche, l’innovation et la commercialisation (CRIC). Québec dit procéder à cette réforme parce qu’il constate une baisse de l’activité en recherche et développement de la part des entreprises.

– Québec abolit le «bouclier fiscal», un crédit d’impôt qui visait à compenser les pertes de certains transferts sociaux dans l’année où survient une hausse du revenu d’emploi. Cette mesure d’incitation au travail bénéficiait à 140 000 personnes, qui subiront ainsi une perte moyenne annuelle de 244 $. Cette abolition représente pour le gouvernement une économie de 138,8 millions $ sur quatre ans.