Les libéraux ont six points d’avance sur les conservateurs, selon un sondage Léger

Les libéraux creusent leur avance devant les conservateurs dans les intentions de vote, selon un nouveau sondage, tandis que près d’un Canadien sur deux interrogé pense que le Parti libéral remportera les élections fédérales.

Le coup de sonde, réalisé par la firme Léger pour La Presse Canadienne, place le Parti libéral à 44 % chez les électeurs décidés, comparativement à 38 % pour les conservateurs.

Le sondage a été mené auprès de 1599 Canadiens entre le 21 et le 23 mars, ce qui comprend le premier jour de la campagne électorale et les deux jours précédents. Comme le sondage a été réalisé en ligne, aucune marge d’erreur ne peut lui être attribuée.

Un sondage Léger publié une semaine plus tôt indiquait que les libéraux obtenaient 42 % des appuis, contre 39 % pour les conservateurs. C’était la première fois depuis le début de 2023 que les libéraux prenaient l’avantage.

Dans un autre sondage Léger, réalisé il y a deux semaines, les libéraux et les conservateurs étaient à égalité avec 37 % des intentions de vote chacun.

Le plus récent sondage place le Nouveau Parti démocratique (NPD) à seulement 6 %, en baisse de trois points par rapport au dernier sondage.

Selon le vice-président exécutif de Léger pour l’Est du Canada, Sébastien Dallaire, ce qui constituait auparavant une légère avance pour les libéraux représente désormais une avance «statistiquement significative» de six points.

M. Dallaire a également souligné que le déclin du NPD réaffirme que cette élection est une course à deux.

«Ce sondage, qui marque le début de la campagne, confirme malheureusement pour le NPD qu’il accuse un retard considérable, que le tapis semble avoir glissé sous ses pieds», a analysé M. Dallaire.

Du tout au tout

Il s’agit d’un revirement de situation complet pour les libéraux depuis le début de l’année.

Une semaine après que l’ancien premier ministre Justin Trudeau a annoncé son intention de démissionner, le 13 janvier, les libéraux et le NPD accusaient un retard de plus de 10 % sur les conservateurs. Dans ce sondage, les conservateurs détenaient une avance considérable, avec l’appui de 47 % des électeurs décidés, contre 21 % pour les libéraux et 17 % pour les conservateurs.

Dans le plus récent sondage, près de la moitié des personnes interrogées, soit 48 % d’entre elles, ont dit croire que les libéraux vont remporter les élections. Un peu moins d’un tiers d’entre elles (31 %) pensent que les conservateurs seront portés au pouvoir.

La chance des libéraux a commencé à s’améliorer après le départ de Justin Trudeau et l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, qui a menacé d’utiliser la force économique pour annexer le Canada et a commencé à imposer des droits de douane punitifs.

L’accession de Mark Carney à la tête du Parti libéral semble avoir confirmé cette tendance. Le dernier sondage révèle que 39 % des Canadiens pensent que M. Carney ferait le meilleur premier ministre, comparativement à 28 % pour le chef conservateur Pierre Poilievre.

«Cela témoigne de l’attrait personnel de Mark Carney en ce moment», a expliqué M. Dallaire à propos de l’écart de 11 points entre les deux chefs.

Le facteur déterminant de cette campagne sera probablement la capacité de M. Carney à répondre aux attentes et à être à la hauteur de son CV.

«Cette avance actuelle repose sur ce que les Canadiens savent de lui, mais pas sur ce que les Canadiens connaissent de lui», a-t-il ajouté.

Dans le détail

Les libéraux sont en tête au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les provinces de l’Atlantique, tandis que les conservateurs demeurent le premier choix en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Au Québec, plus précisément, le Parti libéral récolte 41 % des appuis, soit une hausse de deux points de pourcentage par rapport au sondage précédent. Le Parti conservateur a perdu un point et obtient le soutien de 23 % des personnes interrogées.

Les appuis du Bloc québécois restent stables au Québec, à 23 %. Le NPD perd trois points et reçoit la faveur de 5 % des participants du Québec au sondage.

De retour à l’échelle nationale, chez les hommes, le Parti libéral et le Parti conservateur sont à égalité avec 42 % chacun, tandis que 46 % des femmes soutiennent les libéraux, contre 33 % pour les conservateurs.

Les libéraux ont une large avance sur les conservateurs chez les plus de 55 ans, tandis que les conservateurs ont une légère avance sur les libéraux chez les électeurs de 18 à 34 ans et ceux de 35 à 54 ans.

Les États-Unis au cœur des élections

Selon M. Dallaire, les derniers sondages montrent que le principal enjeu pour les électeurs est de savoir quel parti formerait le meilleur gouvernement pour faire face au président Trump et à ses droits de douane.

En fait, la «question la plus importante dans cette élection fédérale» est de savoir quel chef serait le plus apte à gérer le président américain.

«Tant que l’enjeu principal de la campagne sera Donald Trump et la menace de droits de douane ou d’annexion du Canada, cela avantagera (le chef libéral) Mark Carney», a avancé M. Dallaire.

À son avis, des partis comme les conservateurs devront tenter de réorienter le débat vers des enjeux comme l’accessibilité financière et l’inflation afin de progresser.

«Alors que les Canadiens dirigent leur attention vers le sud et sont très inquiets de ce qui arrive aux États-Unis, les principaux enjeux qui ont réellement propulsé (le chef conservateur) Pierre Poilievre en tête ne sont pas aussi importants pour les électeurs en ce moment», a affirmé M. Dallaire.

L’organisme professionnel de l’industrie des sondages, le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien, souligne qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur aux sondages en ligne, car ils ne procèdent pas à un échantillonnage aléatoire de la population.