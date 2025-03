L’École de danse Christine Bourque de Sept-Îles ira aux mondiaux de Hip Hop

L’École de danse Christine Bourque (ECB) de Sept-Îles aura l’occasion de se faire valoir sur la scène mondiale. M-Pack représentera le Canada au Championnat du monde Hip Hop, à Phoenix, en Arizona, cet été.

C’est la première fois que l’ECB tentait sa chance aux qualifications canadiennes qui se tenaient à Boucherville le 22 mars.

La troupe M-Pack a pris le deuxième rang de la catégorie JV Megacrew.

Ce n’est toutefois pas sa position au classement qui lui assure sa place pour le rendez-vous mondial qui aura lieu du 26 juillet au 2 août. C’est la note attribuée par des juges canadiens et américains qui fait foi de tout, selon un pointage minimum requis.

« Nous avons travaillé très fort pour aller aux Championnats HHI Canada. Les filles se sont vraiment dépassées et nous avons eu la grande fierté de décrocher la médaille d’argent. Quand nous avons ensuite eu la nouvelle par rapport au score et l’accès aux mondiaux, là, c’était des larmes et des cris de joie pour tous », a raconté Christine Bourque.

Elle remercie ses danseuses « de créer d’aussi formidables moments » et de partager leur passion avec elle.