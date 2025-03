«Une femme, ça ne fait pas de tort» au caucus péquiste

L’arrivée d’une femme ne fera «pas de tort» au petit groupe d’élus du Parti québécois (PQ), estime la nouvelle députée péquiste de Terrebonne, Catherine Gentilcore.

Élue dans Terrebonne lundi dernier dans un gain décisif contre la Coalition avenir Québec (CAQ), Mme Gentilcore a prononcé son serment de députée lundi: elle est la première femme députée à ne pas avoir à prêter serment au roi, depuis l’adoption en 2023 de la loi qui rend ce serment facultatif.

Le caucus des députés du PQ était composé de quatre hommes jusqu’à l’élection de Mme Gentilcore.

«Bien évidemment qu’une femme, ça fait pas de tort, là, je pense qu’ils sont contents aussi que j’arrive», a commenté la nouvelle élue en mêlée de presse.

Selon elle, la greffe devrait prendre assez facilement: elle était présidente du parti avant son élection.

«La chance qu’on a, c’est que ça fait déjà plusieurs années qu’on travaille ensemble et ça se passe très bien. La chimie est déjà là. Ce n’est pas comme si j’étais quelqu’un de nouveau. Il y a vraiment une continuité là-dedans.»

La nouvelle députée hérite d’un grand nombre de responsabilités, étant donné la taille réduite du caucus péquiste.

Elle devient porte-parole en matière de condition féminine, de culture et communications, d’économie et innovation, d’enseignement supérieur, d’habitation et accès à la propriété, de l’itinérance, de la jeunesse, de la solidarité sociale et de l’action communautaire ainsi que de sport, loisir et plein air.