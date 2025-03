Décret de protection du caribou : le statu quo perdure

Le décret d’urgence sur la protection du caribou annoncé par le gouvernement fédéral en juin dernier semble avoir fait bien plus de peur que de mal. Un peu moins de 9 mois plus tard le dossier n’a toujours pas avancé et le statu quo perdure.

Le 10 mars, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements allant jusqu’à 100 millions de dollars d’ici 2027 dans le but d’établir des aires protégées dans la province.

Tout cela se fait dans le but de soutenir les objectifs du Plan nature 2030 du Québec et de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, qui prévoit notamment des mesures pour « contrer les menaces qui pèsent sur la biodiversité ».

L’attachée de presse du cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique Hermine Landry indique que le gouvernement est prêt à investir des fonds supplémentaires ciblés pour la protection du caribou et de son habitat, sans s’avancer davantage.

« Nous continuerons aussi à travailler avec les communautés autochtones afin de mettre en œuvre cet accord et de renforcer nos efforts de conservation du caribou », fait-elle savoir.

Boisaco dans le noir

Aux dires du président de Boisaco Steeve St-Gelais c’est la même épée de Damoclès qui fait la pendule au-dessus de l’entreprise, qui menace les mêmes emplois et la même possibilité forestière.

« Nous espérons que le prochain gouvernement portera une vision d’ensemble sur ce dossier cadrant avec les principes du développement durable, qui tient compte notamment des impacts sur les humains, et travaillera main dans la main avec le gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif », affirme Steeve St-Gelais.

Le président dit que l’organisation reste « sur le qui-vive » relativement à ce dossier, mais que d’autres enjeux ont pris le relais dans les préoccupations comme les menaces de tarifs douaniers provenant de l’Administration Trump.