Entre mer et montagnes : une immersion au nord de l’Espagne

Les Aventuriers Voyageurs reviennent dans les cinémas de Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre et accueilleront dès le 1er avril le film Au Nord de l’Espagne, une immersion dans une région méconnue à couper le souffle avec ses montagnes, ses plages idylliques et son histoire religieuse.

Des montagnes verdoyantes du Pays basque aux falaises battues par les vagues de la Costa da Morte en Galice, ce film suit Mélissa, David et leur fils Noah à travers une aventure ponctuée de plages idylliques, vignobles pittoresques, grottes mystérieuses et châteaux fascinants.

Le nord-ouest de l’Espagne, terre d’histoire et de traditions, regorge de trésors à découvrir, notamment sur les routes empruntés par les pèlerins pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Derrière ce projet, on retrouve un couple de cinéastes passionnés. Mélissa et David, voyageurs aguerris et diplômés en cinéma, ont déjà réalisé des films sur Terre-Neuve, la Norvège et l’Écosse.

Ne manquez pas cette invitation au voyage : le film sera présenté aux cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et Sept-Îles dès le 1er avril, puis à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre le 8 avril.