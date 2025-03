Clinique dentaire publique en Minganie : les élus s’impatientent

Les élus de la MRC de Minganie sont insatisfaits du manque de progrès dans le dossier de la clinique dentaire publique.

Annoncé en novembre 2022 par le gouvernement, le projet se fait toujours attendre.

Lors de la séance de la MRC du 19 mars, les élus ont demandé que l’appel d’offres pour la clinique soit lancé le plus rapidement et qu’un échéancier soit fourni.

« L’annonce a été faite en novembre 2022 et la clinique devait être livrée à l’automne 2024. On est rendu en 2025 et il n’y a pas encore un appel d’offres. Ce qu’on déplore, c’est où l’on est dans les priorités du gouvernement en termes d’infrastructure », affirme la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

Depuis plusieurs années, la région se retrouve sans dentiste. Les Minganois doivent donc se déplacer à l’extérieur pour des soins dentaires ou espérer obtenir un rendez-vous avec un dentiste qui se rend notamment à Havre-Saint-Pierre de façon ponctuelle, afin de traiter les urgences, ainsi que les examens et nettoyages.

Le manque de services en dentisterie inquiète les élus pour la santé bucco-dentaire de la population.

« La santé bucco-dentaire de notre population se dégrade et les gens doivent faire des milliers de kilomètres pour avoir accès à des soins. Donc, où est la place des régions dans la planification du gouvernement », lance Mme Richard.

Le CISSS de la Côte-Nord indique que ce projet de clinique dentaire demeure un objectif.

« Certains éléments sont à préciser dans les prochaines semaines, mais le projet demeure prioritaire pour le CISSS de la Côte-Nord afin d’offrir les services dans les meilleurs délais à la population de la Minganie », indique par courriel Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication, pour le CISSS de la Côte-Nord.