Mark Carney déclencherait les élections pour le 28 avril

Les Canadiens auront rendez-vous le 28 avril avec les urnes.

Une source libérale au fait des intentions de Mark Carney a confirmé que le premier ministre se rendrait dimanche chez la gouverneure générale Mary Simon pour lui demander la dissolution de la Chambre des communes et le déclenchement anticipé des élections.

À quelques heures de la fin de la 44e législature, les principaux partis politiques se préparent, chaque chef se présentant comme le mieux placé pour diriger le Canada dans une guerre commerciale avec les États-Unis.

Ce déclenchement signifie que la Chambre des communes, qui avait été prorogée au début de janvier, ne reprendra lundi pas ses activités comme il était prévu.

L’indépendance canadienne devant l’impérialisme trumpien risque de devenir la question de l’urne. Chaque parti dit être le plus placé pour défendre la souveraineté canadienne menacée par le locataire de la Maison-Blanche.

Les États-Unis ont amorcé une guerre commerciale contre le Canada en imposant de nouveaux droits douaniers. Le gouvernement canadien a riposté en adoptant des mesures de représailles contre les produits américains.

La démission de Justin Trudeau, son remplacement par Mark Carney et le retour au pouvoir de Donald Trump ont complètement transformé la scène électorale canadienne. Ils ont effacé en grande partie la grande avance que les conservateurs de Pierre Poilievre détenaient dans les sondages.

M. Carney est sorti vendredi d’une réunion avec les premiers ministres à Ottawa avec un accord sur le développement d’un corridor commercial national afin de faciliter le transport de l’énergie et des minéraux essentiels.

Les libéraux ont annoncé samedi qu’à compter de mai, tous les Canadiens admissibles pourront présenter une demande au programme de soins dentaires, pilier du parti. Initialement lancé pour les aînés en décembre 2023, ce programme a été progressivement élargi pour couvrir les enfants et les personnes handicapées.

Les conservateurs fédéraux n’ont pas indiqué s’ils continueraient à financer ce programme, fruit d’un accord entre les libéraux et le NPD.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a également souligné que le financement du Principe de Jordan, qui vise à garantir aux enfants des Premières Nations un accès égal aux services gouvernementaux, se poursuivrait jusqu’en 2026.

Les conservateurs ont eux aussi présenté une multitude de propositions politiques ces derniers jours.

Pierre Poilievre s’est engagé à stimuler la formation et l’emploi des travailleurs des métiers spécialisés. Ce plan prévoit que le gouvernement fédéral offrira des subventions d’apprentissage pouvant atteindre 4000 $ et collaborera avec les provinces pour harmoniser les réglementations en matière de santé et de sécurité afin de permettre aux gens de métier de travailler partout au Canada.

Il a aussi fait des promesses ces derniers jours concernant l’obtention de permis de construction préapprouvés pour les grands projets d’exploitation des ressources ou de l’énergie, ainsi qu’un meilleur accès à la lucrative région du Cercle de feu, dans le nord de l’Ontario.