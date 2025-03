Le Drakkar clôture sa saison en beauté

Le Drakkar a clôturé sa saison régulière en beauté, samedi, quand il a inscrit une victoire spectaculaire de 7-5 sur les Saguenéens de Chicoutimi devant 2903 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Impliqués dans un dernier duel sans importance au classement général, les deux grands rivaux de la division Est ont tout de même offert une prestation très animée, qui a tenu les spectateurs sur leur siège jusqu’à la toute fin.

Après un début de rencontre très difficile en raison de leur indiscipline, les vikings du navire ont su revenir en force avec un ralliement digne de mention qui a pavé la voie à cette 36e victoire de la campagne.

Tirant de l’arrière 3-1 après 20 minutes et 4-2 au début de la deuxième période, les locaux n’ont jamais baissé les bras et ont su relancer le débat de plus belle avec quatre buts sans riposte, rien de moins.

Profitant de trois jeux de puissance pour prendre les devants lors de l’engagement initial, les Bleus ont tout essayé dans le dernier tiers. Les visiteurs ont tiré 18 fois, mais le gardien de but Mathys Routhier a sauvé les meubles avec des arrêts de toute beauté.

Victorieux 2-1, la veille, sur la patinoire du Centre Georges-Vézina, les membres de l’équipage ont, du même coup, inscrit leur cinquième triomphe en huit affrontements face aux Saguenéens cette saison.

Émotions fortes

« Le match a mal commencé surtout quand tu passes la moitié de la période au banc des punitions. On a discuté avec les joueurs, qui ont cessé de tourné les coins ronds. Ils ont mis plus de pression et provoquer des choses, qui ont fait tourner l’allure du match », a résumé le pilote Jean-François Grégoire.

Comme le veut la coutume, la direction du club a rendu hommage à ses trois vétérans de 20 avant la rencontre et les Anthony Lavoie, Matyas Melovsky et Jules Boilard ont vécu des émotions fortes.

« J’ai encore de la misère à le réaliser. Je l’avais déjà vu dans le passé, mais quand cela t’arrive à toi, c’est vraiment spécial de voir ta famille et tous les supporteurs qui sont là pour t’encourager », a commenté le capitaine Anthony Lavoie.

« J’avoue que j’étais très nerveux avant la cérémonie. Quand tu regardes le tableau indicateur et la vidéo à ton endroit, j’en ai eu des frissons », a raconté Melovsky (un but, deux passes), encore le meilleur joueur sur la patinoire, qui a atteint le plateau des 200 points en carrière dans la LHJMQ.

« On en parlait depuis le début de la semaine et c’est vraiment spécial à vivre avec ta famille et également avec mon frère Raoul. C’était un beau moment », a ajouté le numéro 8, qui a terminé le match avec une mention d’aide.

En vitesse

Le défenseur Oliver Samson a enfilé un doublé pour les vainqueurs en plus d’inscrire l’un des plus beaux buts de la saison (sur une montée d’un bout à l’autre) sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Shawn Pearson (deux fois), Evan Bellamy et Louis-Charles Plourde (son 34e) ont complété le pointage. Loïc Usereau, Alex Huang, Emmanuel Vermette, Connors Haynes et l’ex-Drakkar Félix Gagnon ont sonné la riposte.

Auteur d’un bilan officiel de 36-23-4-1 et un total de 77 points, le navire (fiche de 5-0-1 à ses six derniers matchs) se prépare maintenant pour la première ronde des séries éliminatoires face aux Eagles du Cap-Breton.

Au moment d’écrire ces lignes, les dates officielles des deux premiers duels présentés à Baie-Comeau n’étaient pas encore confirmées. En raison de la distance géographie, la série se jouera sous la formule 2-3-2.

Plus de détails sur cette ronde initiale face aux Eagles dans la prochaine version papier du journal.