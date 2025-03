La préfète déçue du report de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

C’est avec beaucoup de déception que la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, accueille l’annonce du report de la livraison de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

En début de semaine, la Société québécoise des infrastructures a repoussé l’échéancier de livraison. Il est passé de l’automne 2025 à l’été 2026. Il s’agit d’un quatrième report pour le bâtiment qui devait initialement être terminé à l’automne 2022.

« On se sent impuissant face à la situation, surtout qu’on avait été rassuré à différents moments sur le maintien de l’échéancier. En janvier dernier, l’échéancier était maintenu à l’automne 2025. Deux mois plus tard, on annonce un report, donc on est très déçu de la situation », affirme la préfète.

Elle a une pensée plus spécifiquement pour les aînés de la Minganie qui doivent encore patienter, notamment ceux au Foyer de Havre-Saint-Pierre. Elle fait aussi remarquer qu’il y aura cinq places supplémentaires dans la Maison des aînés comparée au Foyer.

« Pour une région comme la nôtre, cinq places supplémentaires ce n’est pas à négliger. Le retard aura un impact sur la population et ça c’est déplorable », dit-elle.

Toutefois, elle dit comprendre l’objectif de la SQI de réaliser les correctifs nécessaires pour avoir un bâtiment de qualité pour les aînés de la Minganie.