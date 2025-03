Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Port-Cartier veut la démolition du bureau bleu

Il fait partie du décor depuis des décennies, mais son état fait pitié à voir depuis longtemps. La Ville de Port-Cartier a décidé de prendre les choses en main, pour faire finalement raser le “bureau bleu”, soit les anciens bureaux de la Québec Cartier Mining.

La vente de l’hôtel de ville de Sept-Îles enfin autorisée

Québec a enfin donné son aval à la transaction. La Ville de Sept-Îles peut commencer officiellement les étapes, en vue de la construction d’un nouvel hôtel de ville. Elle aura en poche les 18,5M$ du CISSS Côte-Nord.

Une aide demandée à la Société du Plan Nord pour le nouvel aréna de Sept-Îles

La Ville continue la recherche de financement pour diminuer le plus possible le fardeau des contribuables septiliens, dans le projet de nouvel aréna.

Le Musée de la Côte-Nord mise sur la technologie

Rencontre avec la toute nouvelle directrice du Musée de la Côte-Nord, Mélissa Lacroix. Pour maintenir l’intérêt face au patrimoine nord-côtier, elle compte miser sur la technologie.

Hy2gen franchit une étape cruciale pour son projet à Baie-Comeau

L’entreprise qui souhaite produire de l’ammoniac vert à Baie-Comeau a déposé son avis de projet au ministère de l’Environnement, une étape cruciale, affirme son PDG. Hy2gen équivaut à un investissement d’un peu plus de 2 milliards de dollars, qui ne reçoit pas de financement public.

Un évêque prêt à parcourir la Côte-Nord à motoneige

Le nouvel évêque de la Côte-Nord demande pardon aux communautés des Premières Nations et se dit prêt à parcourir le territoire à motoneige. Mgr Pierre Charland fait une entrée en poste remarquée.

Objectif septembre 2025 pour Shango

C’est en juin 2024 que les travaux de construction de la future usine se sont amorcés. La première phase des travaux s’est terminée le 28 février. Elle comprenait les travaux de génie civil et la construction du bâtiment. La deuxième phase lancée le 3 mars consiste principalement en l’installation des équipements.

Fin des travaux de réhabilitation au quai principal d’ArcelorMittal

Les projets avancent du côté de Port-Cartier. C’est avec quatre semaines d’avance que la minière a annoncé avoir exécuté les travaux de réhabilitation à son quai principal.

Le Saint-Laurent : un garde-manger interdit

Les Nord-Côtiers en ont plus que marre de ne pas pouvoir profiter du garde-manger du Saint-Laurent qui est dans leur cours et ils ne sont pas les seuls. Un front commun se prépare, pour réclamer l’accès aux ressources marines pour tous les Québécois.

CPE ǀ Nouveau mandat et grève du 2 au 4 avril

Ça se corse dans le dossier de la grève dans les CPE de la Côte-Nord. Les choses n’avancent pas et les travailleuses comptent ajouter de la pression sur le gouvernement. Les parents devront encaisser trois jours consécutifs de grève prochainement, un avant-goût à une possible grève générale illimitée, tandis que les travailleuses ont maintenant en poche un mandat voté le permettant.

Partie en attendant la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Ce qui devait arriver, arriva. Ce milieu de vie tant attendu par de nombreux aînés fait l’objet d’un quatrième report. Albertine Turbis, 91 ans, aurait aimé jouer de son petit orgue électronique dans sa grande chambre lumineuse de la Maison des aînés, mais elle est partie avant de pouvoir concrétiser son souhait.

La « magie de Beauce Carnaval » sur la Côte-Nord en mai

Des toutous, de la barbe à papa, un petit fond de mal de cœur et des sensations fortes ! Un classique à venir en mai, près de chez vous.

Parcourir la 138 pour comprendre le colonialisme

Dans le documentaire La cartomancie du territoire, le dramaturge québécois, Philippe Ducros, emprunte les routes 132 et 138, afin de rencontrer des membres des Premières Nations et des Inuits, motivé par un désir de comprendre les ravages du colonialisme européen, un système dont il est l’héritier. Certainement à voir pour ajouter à sa compréhension des enjeux et réalités de notre région et des humains qui y habitent, ensemble.