Un triathlon dans la neige à Sept-Îles

Le Centre de plein air du Lac des Rapides de Sept-Îles sera le lieu d’un triathlon le 29 mars prochain. Et ça se passera dans la neige avec du ski de fond, du fatbike et de la raquette.

Cette compétition, bien que chronométrée, ne fera pas de gagnants. Ce sera pour le dépassement personnel.

Le parcours sera de 5,5 km en ski (style libre), 4,25 km en fatbike et 1,75 km en raquette. Le Triathlon des Neiges se déroulera sur un tour ou sur deux (double de la distance) selon le choix des participants.

Le point de rencontre est prévu pour 9 h, le 29 mars.

Six vélos à roues surdimensionnées seront disponibles à la location.

Les participants non membres devront acquitter les frais journaliers pour le site.

L’événement est organisé en collaboration avec le Club Rapido, le Club de vélo Norcyle et Course de trail Sept-Îles. L’activité est conditionnelle aux conditions météorologiques.

Les intéressés et ceux et celles qui ont des questions peuvent écrire à Pascale Lafortune via Messenger.