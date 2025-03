Tournée Vision Énergie : le Québec en réflexion sur son avenir énergétique

Le député de René-Lévesque mène une tournée du Québec visant à élaborer un plan de gestion des ressources énergétiques reflétant les aspirations de la population.

La tournée Vision énergie a officiellement été lancée par la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Mme Christine Fréchette, en compagnie de Mme Karine Boivin Roy, députée d’Anjou-Louis-Riel, et de M. Yves Montigny, député de René-Lévesque et responsable de la tournée.

Cette initiative a pour objectif de consulter les différents acteurs concernés par la planification énergétique du Québec, dans le contexte de l’étude du projet de loi no 69 Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques.

En réponse aux demandes exprimées par plusieurs groupes, la tournée vise à élaborer un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) qui reflétera les valeurs et les aspirations de la population québécoise.

M. Yves Montigny, vice-président de la Commission sur l’énergie et député de René-Lévesque, a pris un moment pour expliquer les enjeux et les objectifs de cette vaste consultation.

« Dans le projet de loi 69, il y a l’article 4, la création d’un plan d’une planification intégrée des ressources énergétiques au Québec, ce qu’on appelle PGIRE. C’est une grande vision de l’énergie au Québec. Ça, ça se développe parce qu’on n’avait pas de plan au Québec gouvernemental sur le développement de différentes sources d’énergie, de distribution, je dirais de sobriété, de consommation, etc.»

La tournée se compose de 13 arrêts couvrant l’ensemble du Québec, incluant un passage à Baie-Comeau le 4 avril pour la Côte-Nord. Les consultations se déroulent sous forme de tables rondes de trois heures, où les participants, regroupés par groupes d’intérêts, partagent leurs perspectives.

« L’objectif d’abord, c’est qu’on veut être en mode dialogue très rapidement avec des intervenants du milieu. J’insiste pour vous dire que dans les intervenants, il y a des gens du milieu économique, il a des gens du milieu social, des élus municipaux aussi, différentes personnes qui travaillent aussi dans des entreprises qui sont en lien avec l’énergie, mais il a aussi un volet citoyen », précise M. Montigny.

Il ajoute que ces échanges permettront de mieux définir les orientations du Québec en matière de sobriété énergétique, d’efficacité et de développement économique.

Les Premières Nations auront également un moment spécifique lors des consultations, pour exprimer leurs préoccupations dans un cadre propice à l’échange.

« C’est important pour nous, pour eux, de prendre le temps de les écouter, de dialoguer avec les Premières Nations, sur la Côte-Nord particulièrement, pour voir les enjeux avant même qu’on débute la conception du PGIRE », souligne M. Montigny.

Les citoyens pourront également contribuer en ligne, sur une plateforme dédiée sur la plateforme de consultation du gouvernement, où ils pourront bonifier les idées partagées lors des consultations en personne.