Collaboration de la SQ et de la GRC à Blanc-Sablon

La Sûreté du Québec (SQ) a profité du tournoi de hockey Damon Ethridge de Blanc-Sablon, pour mener des contrôles routiers en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Cette compétition sportive est la plus grosse activité de l’année pour la région de la Basse-Côte-Nord avec des retombées économiques importantes et un fort achalandage dans le village. Pour l’occasion, des équipes provenant des autres villages de la Basse-Côte-Nord, des familles et d’anciens résidents de la région ainsi qu’en provenance de Terre-Neuve-et-Labrador, se rendent à Blanc-Sablon.

Il s’agissait donc d’une belle opportunité pour la SQ afin de conduire des opérations conjointes avec des collègues de la GRC du détachement de Forteau au Labrador. Ceux-ci sont situés à la frontière entre le Québec et le Labrador.

« Les gens présents durant les festivités sont les populations de nos territoires respectifs, il est alors naturel d’inviter nos collègues et partenaires de la province voisine. Ces opérations et présences conjointes aux diverses activités à susciter étonnement et appréciation auprès des participants », explique la SQ.

Deux contrôles routiers ont été effectués, le vendredi 7 mars, pour la détection d’alcool et drogue au volant. Une opération aux abords de l’aréna qui était bondée en début de soirée et une autre en fin de soirée aux limites territoriales entre le Québec et le Labrador. Une centaine de véhicules des deux provinces ont été contrôlées durant ces opérations. Lors de ces points de contrôle, les citoyens interceptés ont signifié leur appréciation et des commentaires positifs furent reçus par la population tout au long du tournoi, mentionne la SQ.

Aucun incident significatif n’a été rapporté durant le déroulement de cette édition 2025 de ce tournoi.

Un bilan positif ressort de cette collaboration entre les deux services de police.

« Ce fut une opportunité qui a soudé les liens avec nos collègues de la GRC et nous a permis de faciliter la collaboration et le partage d’information. Et en milieu isolé, toutes les ressources disponibles du milieu sont d’une importance incontournable en regard de renforts mutuels », affirme la SQ.