Fin des travaux de réhabilitation au quai principal d’ArcelorMittal, à Port-Cartier

C’est avec quatre semaines d’avance qu’ArcelorMittal a réussi à réaliser les travaux de réhabilitation du quai principal de ses installations à Port-Cartier.

Initialement, ils devaient se terminer le 15 avril, mais le quai principal a été livré le 14 mars.

Il sera désormais possible pour la minière de faire amarrer simultanément deux navires. Le tout permettra d’optimiser les expéditions de concentré et de boulettes de fer.

« Ce projet stratégique nous permet d’optimiser nos capacités d’expédition et de renforcer notre position sur le marché. Nous sommes fiers des progrès réalisés et continuerons à travailler avec détermination pour atteindre nos objectifs », a déclaré Mapi Mobwano, président du comité de gestion d’ArcelorMittal Infrastructure Canada.

Les travaux sur les autres quais, soit les quais 2, 3 Nord, 3 Est et Sud, se poursuivent. Jusqu’à présent, le projet global a atteint plus de 50 % d’avancement. La fin du chantier est prévue pour le premier trimestre 2026.

La réhabilitation complète des quais 1, 2 et 3 Nord nécessitera plus de 4 600 tonnes de palplanches en acier produites par l’usine Belval d’ArcelorMittal au Luxembourg ainsi que plus de 20 000 m³ de béton.

Un des principaux défis d’ArcelorMittal consiste à minimiser l’impact sur les opérations portuaires tout en poursuivant les travaux sans interruption. Depuis le début des travaux, aucune opération portuaire n’a été interrompue, indique ArcelorMittal. Toutes les expéditions sont réalisées à partir du quai no.4.

Le port de mer d’ArcelorMittal Infrastructure Canada avait été construit entre 1958 et 1961.