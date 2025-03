Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre : « c’est la consternation»

C’est avec une certaine déception qu’est accueillie l’annonce du report de la livraison de la Maison des aînés à Havre-Saint-Pierre.

« C’est la consternation », affirme Bill Noël, président de la Corporation des aînés de la Minganie. Cette organisation a des résidents au foyer de Havre-Saint-Pierre. Lorsque la Maison des aînés sera complétée, les résidents de la Corporation y seront transférés.

« J’ai rencontré les résidents pour leur annoncer la nouvelle et il y a beaucoup de déception et d’incompréhension de leur part », indique M. Noël. « Les gens vivent dans un établissement qui n’est pas adapté à leurs conditions et toute cette attente, c’est du temps qu’ils n’auront pas dans un milieu de vie adapté à leur situation. »

La Maison des aînés devait être livrée pour l’automne 2025, mais la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire du projet, a annoncé un report pour l’été 2026. La découverte d’infiltrations d’eau non décelées jusqu’ici et des correctifs à apporter sur des éléments électromécaniques sont en cause.

M. Noël dit avoir confiance envers l’entrepreneur actuel. C’est LFG Construction qui a repris le chantier à l’été 2024 pour effectuer les correctifs nécessaires et achever le bâtiment.

Il souligne aussi l’amélioration des communications entre les différents acteurs impliqués dans le dossier. À l’hiver 2024, les élus de la Minganie avaient dénoncé le manque de transparence de la SQI à propos de l’avancement des travaux. Un comité de liaison avait été mis en place.

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, indique avoir elle aussi hâte que la construction de la Maison des aînés soit achevée.

« J’ai été informé que des travaux de correction plus importants que prévu sont nécessaires. Croyez-moi quand je vous dis que j’ai hâte, au même titre que tous les acteurs locaux et les citoyens de la Minganie, de pouvoir inaugurer cette Maison des aînés qui sera magnifique », explique-t-elle par courriel.

Elle rappelle que le bâtiment doit répondre à des normes et que cet aspect est non négociable.

« C’est un projet qui me tient vraiment à cœur et les choses doivent se faire dans l’ordre. La Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre doit absolument correspondre aux mêmes standards que celles dans toutes les régions du Québec, c’est non négociable et c’est ce que l’entrepreneur fait présentement », poursuit-elle.