Badminton | Deux Nord-Côtiers dans le top 8 au Championnat canadien universitaire

Nathaniel Mckenzie et Maggy Émond-Brisson ont bouclé le Championnat canadien universitaire de badminton, qui se tenait à Québec du 14 au 16 mars, dans le top 8.

Le Rouge et Or de l’Université Lava, pour qui évoluent Nathaniel Mckenzie (Uashat mak Mani-utenam) et Maggy Émond-Brisson (Les Escoumins), était l’hôte du Championnat canadien universitaire.

La formation de Québec s’est classée quatrième pour la compétition par équipe. C’est la troisième fois en quatre ans que le Rouge et Or se hisse dans le top 4 national.

Dans le format individuel, les deux raquettes originaires de la Côte-Nord ont fait équipe pour le mixte, s’inclinant en quart de finale.

Mckenzie a aussi vu son parcours s’arrêter en quart pour le double masculin.