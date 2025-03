Tournoi Harold Cyr Olympique 50 | Les gagnants sont connus

Des 23 équipes au départ de la 42e édition du Tournoi de hockey Harold Cyr – Olympique 50 de Havre-Saint-Pierre, jeudi dernier, il n’en restait que huit dimanche pour les finales.

Deux des quatre titres de l’édition 2025 restent à Havre-Saint-Pierre, les deux autres ont pris la route, direction ouest, pour Mingan et Uashat.

Des équipes du Havre, Ekuanitshit, Sept-Îles, Fermont, Uashat mak Mani-utenam, Nutashkuan, Baie-Johan-Beetz et des Îles-de-la-Madeleine étaient de la partie dans les classes Compétition, Participation, Village A et Village B. Près de 15 000 $ ont été remis en bourses.

Au niveau des honneurs individuels, toutes catégories confondues, le récipiendaire du trophée Steeve Cormier, remis au meilleur joueur offensif, est Maxime Dumais de l’équipe Subway Havre-Saint-Pierre en classe Participation. Quant au trophée Serge Noël, pour le meilleur joueur défensif, il est revenu à Nathaël Boudreau des Predz de Havre-Saint-Pierre en classe Compétition.

Si Nathael et son équipe ont remporté le titre de leur catégorie, son père David a aussi triomphé de son bord avec l’équipe Subway. Le père et le fils occupent tous les deux la position de gardien de but.

Un père et son fils, deux gardiens, les deux champions du 42e Tournoi Harold Cyr. Une belle photo pour célébrer le moment. Photo Facebook Tournoi Harold Cyr

Résultat des finales

Compétition

Predz de Havre-Saint-Pierre (5) Cobras Groupe Olivier de Sept-Îles (0)

Joueur offensif : Tommy Arsenault (HSP)

Joueur défensif : Nathael Boudreau (HSP)

Participation

Les gagnants (Subway) et finalistes (Loisirs BJB) de la classe Participation. Photo Facebook Tournoi Harold Cyr

Subway de Havre-Saint-Pierre (2) Loisirs de Baie-Johan-Beetz (1)

Joueur offensif : Maxime Dumais (HSP)

Joueur défensif : Mareck Devost (BJB)

Finale Village A

Les Eagles de Mingan. Photo Facebook Tournoi Harold Cyr

Eagles de Mingan (4) Les Bucks de Havre-Saint-Pierre (2)

Joueur offensif : David Pelletier (HSP)

Joueur défensif : Muak Fontaine (Mingan)

Finale Village B

Les X Boys de Uashat. Photo Facebook Tournoi Harold Cyr

X Boys de Uashat (5) Pneus Petitpas de Havre-Saint-Pierre (2)

Joueur offensif : Jeremy Gauvin (Uashat)

Joueur défensif : Marc Thériault (HSP)