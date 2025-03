Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre : la livraison repoussée à l’été 2026

C’est un autre report pour la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre. La fin du chantier est reportée à l’été 2026.

À la suite d’inspections, il a été découvert un nombre plus élevé qu’anticipé de correctifs à faire. Des infiltrations d’eau non décelées jusqu’ici et des correctifs à apporter sur des éléments électromécaniques ont été identifiés par les experts.

« Il faut considérer que tous les travaux correctifs requièrent plus d’efforts sur une infrastructure existante et que les équipes travaillent à capacité maximale », affirme la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire du projet, pour expliquer ce nouveau retard. L’échéancier était fixé à l’automne 2025 auparavant.

Depuis le début, la construction de l’infrastructure a connu plusieurs problématiques et retards. En juin 2023, les travaux ont été mis à l’arrêt à la suite d’infiltrations d’eau et une propagation importante de moisissures.

Face à cette situation, le gouvernement et la SQI ont décidé de faire appel à un nouvel entrepreneur général pour reprendre le chantier, effectuer les correctifs nécessaires et achever le bâtiment. C’est LFG Construction qui a été retenu.

Le budget de 56 M$ « est en cours d’évaluation et est, pour le moment, maintenu», mentionne la SQI.

Rappelons que la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre devait initialement être achevée en 2022.