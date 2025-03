Loppet Rapido : une première pour plusieurs skieurs

Le Loppet Rapido de Sept-Îles en était à sa deuxième édition, samedi, sur les pistes du Centre de plein air du Lac des Rapides. Les organisateurs parlent de belle journée, malgré quelques défis.

Les responsables de la compétition de ski de fond ont dû se tourner vers une autre alternative pour enregistrer les temps, n’ayant pas de chrono à puces. « On l’a su trente minutes avant le premier départ », a fait savoir Marie-Pier Plante, qui a aussi parlé de « beaucoup de neige » avec les flocons qui tombaient.

La plus belle réussite est la participation de 55 jeunes sur les 130 inscrits. Du lot, 27 jeunes qu’elle entraîne en parascolaire à l’école Gamache « qui n’avaient jamais participé à une course de ski », a-t-elle dit.

Son paternel Alain, membre de l’organisation, était satisfait de la participation de gens de l’extérieur de Sept-Îles, alors que pour plusieurs c’était une première à pareil événement.

« C’est notre but de populariser [le ski de fond] en rassemblant le plus de skieurs possible », a-t-il souligné

Le Loppet Rapido s’est terminé avec un souper et soirée au Cégep de Sept-Îles, « l’endroit parfait pour terminer cette belle journée avec skieurs et nombreux bénévoles », a conclu M. Plante.

L’édition de l’an passé, la première, avait attiré 150 participants. L’occasion soulignait les alors les 50 ans du Club Rapido.

La participation d’autant de personnes pour les deux premières éditions ramène toutefois sur la table l’absence d’une infrastructure adéquate pour accueillir les gens sur le site.

« On était coincé en sardines dans la mini roulotte à 130 participants ! Il faut vraiment un nouveau chalet adapté aux familles », a soulevé Marie-Pier Plante.

Les résultats de la compétition sont disponibles sur la page Facebook Loppet Rapido.