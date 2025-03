Le Club de taekwondo de Sept-Îles brille en compétition

Le Club de taekwondo de Sept-Îles a récolté 23 médailles, dont sept d’or, à la Coupe du Québec qui avait lieu à Trois-Rivières ce week-end.

Cette performance du Club de taekwondo de Sept-Îles lui vaut le cinquième rang parmi tous les clubs participants, à seulement deux points de la troisième position.

Edmond Michaud est le seul de la délégation de 15 athlètes de Sept-Îles, accompagnée des instructeurs Maître Doris Lévesque, ceinture noire 7e degré, et Michael Bond, ceinture noire 2e degré, avec deux médailles d’or, soit en formes et en combat.

Douze des quinze athlètes septiliens en étaient à une première expérience de compétition. Et sur les trois qui avaient déjà participé, Jean-Daniel Canuel et Nicolas Moreau, tous deux ceinture noire 1er degré, renouait avec la compétition après un arrêt de 20 ans.

La Coupe du Québec à Trois-Rivières réunissait quelque 300 participants provenant de 21 clubs affiliés du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse.

La prochaine compétition sera le Championnat canadien, à Lévis, les 17 et 18 mai.

« Nous sommes en train de regarder s’il y a des ceintures noires qui s’essaieront pour les sélections nationales qui auront lieu durant cette compétition afin de faire partie de l’équipe canadienne en vue du Championnat du monde qui aura lieu en Croatie cet automne », a fait savoir Michaël Bond.

Il est toujours possible pour les intéressés de s’inscrire aux cours de la session de printemps du Club de taekwondo de Sept-Îles. Les détails sont sur la page Facebook de l’organisation.

Coupe du Québec – Médaillés du Club de taekwondo de Sept-Îles

Edmond Michaud : Or en formes (Hommes – 35 ans et plus – Blanche à Verte I)/Or en combat (Hommes 50 ans + – 57 kg+ – Blanche à Verte I)

Cassandre Michaud (Femmes 12-14 ans – Blanche à Jaune II) : Or en formes/Bronze en combat (Femmes – 12-14 ans – Blanche à Verte II – 45 kg et +)

Laurence Canuel : Or en formes (Femmes 12-14 ans – Verte à Verte II)/Argent en combat (Femmes – 12-14 ans – Blanche à Verte II – 35-45 kg)

Keven Bergeron : Argent en formes (Hommes 35 ans et plus – Blanche à Verte I)/Or en combat (Hommes – 35-49 ans – Blanche à Verte I – 70 kg et plus)

Jake Bond : Bronze en formes (Hommes – 12-14 ans – Jaune à Verte II)/Or en combat (Mixte – 9-14 ans – 35 kg et moins – Blanche à Verte II)

François Bergeron-Dignard : Bronze en formes (Hommes – 35 ans et plus – Noire 1er à 6e degré)/Or en combat (Hommes – 35-49 ans – Noire 1er à 6e degré – 63-78 kg)

Maryloup Paré : Argent en formes (Femmes 12-14 ans – Blanche à Jaune II)/Argent en combat (Femmes – 12-14 ans – Blanche à Verte II – 45 kg +)

Jean-François Hamilton : Argent en formes (Hommes 18-34 ans – Blanche à Verte I)/Bronze en combat (Hommes – 18-34 ans – Blanche à Verte I – 85 kg et plus)

Jayson Paré : Bronze en formes (Hommes 35 ans et plus – Blanche à Verte I)/Bronze en combat (Hommes – 35-49 ans – Blanche à Verte I – 57-85 kg)

Jérémie Leduc : Argent en formes (Hommes 9-11 ans – Blanche à Jaune II)

Jean-Denis Canuel : Argent en combat (Hommes – 35-49 ans – Noire 1er à 6e degré – 63-78 kg)

Katie Chapados : Bronze en formes (Femmes 35 ans et + – Blanche à Verte I)

Maxime Martin : Bronze en formes (Mixte – 9-11 ans – Blanche à Jaune II)

Nicolas Moreau : Bronze en combat (Hommes – 35- 49 ans – Noire 1er à 6e degré – 63-78 kg)