Ligue Lego First : des missions pour les robots de jeunes de l’école Jean-du-Nord 

Une vingtaine de jeunes de l’option robotique de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles étaient en mission, samedi, pour la qualification locale de la Ligue Lego First, édition 2025 sous le thème « Submergé ».

C’est à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles, pour la compétition chapeautée par l’Institut de technologique de maintenance industrielle (ITMI), que les quatre équipes participantes devaient mettre en action ce qu’ils avaient travaillé avec leur robot en Lego depuis les derniers mois.

Les équipes devaient amasser notamment des points via le volet pratique, la performance du robot avec la quinzaine de missions possibles en parcourant l’univers marin, devant entre autres restaurer des épaves et découvrir des trésors, le tout en deux minutes et trois secondes. Chaque équipe avait trois essais, le meilleur pointage étant retenu.

Trois autres critères étaient jugés par un jury, soit le respect des valeurs fondamentales de la ligue (inclusion, esprit d’équipe, entraide,…), l’innovation du projet en lien avec le thème ainsi que la conception du robot et les explications présentées au jury.

L’enseignant Florent Fosso devra composer la meilleure équipe, avec les élèves les plus investis, pour le rendez-vous provincial de la Ligue Lego First, événement qui aura lieu le 30 mars dans la région de Montréal.

Quelques jeunes de l’école Gamache ont certainement pris des notes comme spectateurs en vue d’une participation à la compétition l’an prochain.