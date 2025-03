Éducaloi, la référence incontournable en matière de droit au Québec, fête ses 25 ans

Éducaloi vient tout juste de célébrer son 25e anniversaire.

L’idée est née dans les années 1990 à la suite d’une commission sur l’accès à la justice au Québec, mais l’organisme à but non lucratif (OBNL) a vu le jour officiellement en 2000, alors que le Barreau s’était donné comme objectif de faire preuve de créativité afin de mettre en place des solutions durables et efficaces pour répondre aux graves problèmes d’accessibilité.

Nathalie Roy était à l’époque la cheffe de cabinet du bâtonnier de la province. Elle a quitté son poste pour fonder l’OBNL avec la collaboration d’une autre avocate, Geneviève Fortin.

«Ensemble, elles ont trouvé le nom Éducaloi. Ensuite, elles sont allées frapper à des portes pour obtenir du financement. Je pense qu’elles n’auraient jamais cru que, 25 ans plus tard, ce serait la référence incontournable au Québec en matière d’informations juridiques simplifiées et faciles à comprendre», affirme sa directrice générale, Ariane Charbonneau, en entrevue.

Un événement spécial s’est déroulé à la fin février pour marquer cette «étape historique».

«On a célébré la magie qui fait qu’Éducaloi est parti d’une idée un peu rêveuse de gens qui croyaient que l’accès à la justice devait être amélioré et qui est devenu aujourd’hui un OBNL plus que respecté avec 40 personnes qui y travaillent à temps plein. C’est une équipe multidisciplinaire et un site web qui frôle les neuf millions de visites par année», souligne Mme Charbonneau, qui a annoncé son départ la semaine dernière pour devenir candidate à l’investiture du Bloc québécois dans Les Pays-d’en-Haut, la nouvelle circonscription des Laurentides créée dans la foulée du redécoupage électoral fédéral.

«Il y a beaucoup de créativité, mais c’est aussi très rigoureux ce qu’on fait. Il y a beaucoup de ludique aussi là-dedans pour rendre ça sexy, pour que les gens aient envie de consommer notre matériel», ajoute-t-elle.

Cette approche a visiblement fonctionné. «Depuis notre constitution, c’est 85 millions de fois que des gens sont venus sur le site pour être éclairés par rapport à leurs droits et à leurs responsabilités. Il y avait donc beaucoup à fêter», indique Mme Charbonneau.

Selon elle, l’un des plus grands faits d’armes d’Éducaloi est d’«avoir développé des liens dans tellement de réseaux différents et complémentaires».

«On répond à tellement de besoins de populations vulnérables, de publics cibles différents. C’est une des fiertés d’Éducaloi de parler au plus large dénominateur commun. On n’est vraiment pas cantonnés dans le milieu juridique, on est vraiment vus comme une ressource sociocommunautaire par beaucoup d’intervenants», se réjouit-elle.

Un récent sondage a reflété cette grande portée. Il a démontré que 60 % de la population connaît Éducaloi. C’est une marque de reconnaissance au-delà des attentes initiales, admet la directrice générale sortante.

«C’est une fierté. Ce n’était pas l’ambition d’Éducaloi. C’était très humble, mais à force de travailler sur le terrain, il y a une expertise qui s’est bâtie. En fait, c’est une double expertise: en communication claire du droit et en éducation juridique. Le succès de notre impact en vulgarisation, c’est parce qu’on marie ces deux expertises-là. Ce n’est pas que de la simplification du droit, c’est d’apporter un regard pédagogique pour développer des aptitudes, des réflexes, des compétences. C’est ce qui rend Éducaloi si pertinent», croit Mme Charbonneau.

Selon elle, «la pertinence d’Éducaloi est plus criante que jamais». «Nous sommes un OBNL indépendant et neutre. Nous sommes une source d’informations crédible et fiable à un moment où tous les experts disent que le mal du siècle est le péril ou la perte de la démocratie qui est en train de se passer avec la désinformation.»

Le budget amputé

C’est pour cette raison qu’elle s’explique mal pourquoi le ministère de la Justice du Québec a décidé qu’il arrêtera de soutenir financièrement Éducaloi à compter du 1er avril prochain.

«Le ministère nous a indiqué que, pour cause de contraintes budgétaires, il n’y aurait pas un dollar qui serait versé à Éducaloi à partir du 1er avril. On comprend qu’il y a des choix difficiles à faire au gouvernement, mais c’est trop important pour nous de continuer à sentir le soutien et la reconnaissance du ministère», affirme Mme Charbonneau.

Elle ne perd cependant pas espoir. «On travaille fort. On se retrousse les manches et on espère qu’il y aura de bonnes nouvelles. On est beaucoup dans les discussions et les échanges, parce que c’est important pour nous que le ministère de la Justice, qui a fait partie des débuts d’Éducaloi, puisse continuer à soutenir la mission.»

Elle se console avec la récente décision du ministre de l’Éducation d’investir dans l’OBNL et se croise les doigts pour sa pérennité d’ici les 25 prochaines années.