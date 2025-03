Curling | Le tournoi Alouette Côte-Nord Invitation de Sept-Îles encore plus populaire

Le tournoi Alouette Côte-Nord Invitation du Club de curling de Sept-Îles reprend de la vigueur depuis les dernières années. Le nombre d’équipes participantes est en croissance et l’événement de plus en plus festif.

Pas moins de 38 équipes, 22 en classe Compétition et 16 en classe Participation, étaient inscrites pour cette 72e édition du Alouette Côte-Nord Invitation, autrefois connu sous le nom de North Shore, au calendrier du 13 au 16 mars. Les deux derniers rendez-vous avaient attiré 34 (2024) et 29 (2023) formations.

Outre les équipes locales, on en comptait cinq de Baie-Comeau, quatre de Port-Cartier et une de Rimouski pour 2025. Celle d’Amqui a dû déclarer forfait.

« Depuis quelques années, avec les deux classes, ç’a redonné un sens au tournoi », a fait savoir son président, Jean Marchand.

Il aurait bien aimé attirer des équipes de Labrador City, absentes depuis plusieurs années, mais ce sera partie remise. Il entend mettre le paquet pour la 75e édition en 2028.

Un habitué

Pour ce qui est de l’action sur les glaces pour l’édition de cette année, le gros trophée, celui de la classe A (Compétition), pourrait bien être renommé Denis Laflamme. Le skip a décroché les grands honneurs pour une douzième fois depuis son premier triomphe en 1998. Et dire que le tournoi n’a pas eu lieu en 2020 et 2021, en raison de la pandémie.

Denis Laflamme ne l’a pas eu facile pour ce titre de 2025. Lui et ses coéquipiers Michel Lachance, Karine Lachance et Chloé Lessard ont eu besoin du bout supplémentaire et de la dernière pierre pour l’emporter sur Alain Lapierre, Danny Leclerc, Pierre Deschênes et Jean Renaud, qui avaient nivelé la marque avec deux points au huitième bout.

Pour la classe B, c’est la formation formée d’Émilien Skelling, Guy Frigon, Pierre Morin et Mario Jourdain qui s’est imposée sur celle de Stéphane Laforest, Gina Gallant, Claude Lauzier et Richard Jauron. Dans le C, le titre va à Yannick Lessard et ses coéquipiers Steve Gagné, Joannie Riverin et Alexandre Bérubé. Ils ont eu le dessus sur les Baie-Comois Patrice Côté, Serge Larouche, Loïc Normandeau et Bernard Lévesque.

En dehors des glaces, les repas préparés chaque jour et la soirée du samedi, avec un menu du steak, ont été fort appréciés. Des prestations musicales étaient à l’horaire pour les trois premiers soirs.

L’organisation a aussi rendu hommage à Daniel Beaulieu et Nicole Proulx, deux bénévoles dévoués au Club de curling de Sept-Îles depuis plusieurs années.

Le prochain tournoi au club de la rue Comeau est celui de fermeture, le Tournoi Innulectro Mamuitetau, Rassemblons-Nous, du 16 au 18 mai.

Entre temps, l’équipe port-cartoise de Joel Collin, Pascal Emond, Eric Pelletier, Jean-Yves Dumont et Richard Jauron (réserviste, de Sept-Îles) prendra part au Championnat provincial Senior du 22 au 30 mars au Club Etchemin de Lévis.

Alouette Côte-Nord Invitation

Gagnants des classes Participation

« A » : Omer Roussy, Marc Dallaire, Jean-Baptiste Morin et Michel Gagnon

« B » : Sébastien Scherrer, Brian Traverse, Chantale Landry et Manon Renneteau

« C » : Pino Stéa, Marc Pelletier, Jeannot Vich et Dany Lévesque

Le comité organisateur du Alouette Côte-Nord Invitation, qui a rendu hommage à deux de ses memnbres pour leurs nombreuses années d’implication, soit pout Nicole Proulx (au centre à l’avant) et Daniel Beaulieu (à droite à l’arrière). Photo courtoisie