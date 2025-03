Carney veut parler à Trump «dès que possible», selon l’ambassadrice aux États-Unis

L’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, affirme que le premier ministre Mark Carney cherche à organiser une conversation avec le président Donald Trump «dès que possible».

Dans une entrevue accordée à Fox News dimanche matin, elle a déclaré que le Canada avait pris contact avec les États-Unis depuis que M. Carney avait prêté serment en tant que premier ministre vendredi et qu’il était «impatient» de parler à M. Trump.

Elle a ajouté que M. Carney souhaite «forger une bonne et solide relation» avec le président américain et qu’il «respecte» la volonté de M. Trump de renforcer l’économie américaine, mais que le premier ministre veut faire de même pour le Canada.

Mme Hillman a éludé la question de savoir si elle pensait que le Canada pouvait faire quelque chose pour éviter les droits de douane réciproques que M. Trump s’apprête à imposer à d’autres pays, soulignant que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, avait clairement indiqué la semaine dernière que le Canada serait touché à partir du 2 avril.

M. Carney doit partir dimanche pour son premier voyage à l’étranger, en France et au Royaume-Uni, où il devrait parler de sécurité et de liens économiques et commerciaux, avant de s’arrêter à Iqaluit, au Nunavut, pour réaffirmer la souveraineté du Canada dans l’Arctique.

Le nouveau chef libéral a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se rendre aux États-Unis, mais qu’il comptait s’entretenir avec M. Trump au moment opportun.