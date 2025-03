Les premiers ministres François Legault et Mark Carney se rencontreront dimanche

Le premier ministre du Québec, François Legault, rencontrera officiellement pour la première fois son tout nouvel homologue fédéral, Mark Carney, dimanche.

C’est le cabinet de M. Legault qui a annoncé la nouvelle, en fin d’après-midi, samedi.

Selon le communiqué, la rencontre se déroulera à 14 h 45 à Montréal. Elle sera fermée aux médias.

Après la victoire de M. Carney lors du congrès du PLC, dimanche dernier, M. Legault l’avait félicité. Il avait alors déclaréqu’il voyait en lui un allié face aux assauts de l’administration américaine.

«Tous devront se serrer les coudes et travailler ensemble pour protéger l’économie contre les tarifs de Donald Trump et je suis persuadé que M. Carney sera un allié dans ce combat», avait-il écrit, dimanche soir, sur X.

M. Legault a réitéré que le Canada et le Québec feront face à des défis « importants » au cours des prochains mois.

À la suite de la décision du président américain Donald Trump d’imposer des droits douaniers de 25 % à l’acier et à l’aluminium, M. Legault avait demandé mardi au nouveau premier ministre fédéral «de convoquer une rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires pour mieux coordonner l’approche du Canada face à cette nouvelle hausse de tarifs sur l’acier et l’aluminium».