La Réserve navale NCSM Jolliet de Sept-Îles suscite l’intérêt de femmes

Le NCSM Jolliet de Sept-Îles souhaite miser sur une égalité hommes/femmes dans ses rangs. La journée Militaire au féminin, organisée le 15 mars, est un pas en ce sens.

Pas moins de neuf femmes de tranches d’âge et de bagages différents ont participé aux activités offertes à l’intérieur des lieux de la Réserve navale NCSM Jolliet de l’avenue Arnaud à Sept-Îles.

« Les participantes ont apprécié l’ambiance d’inclusion dans la découverte. Elles ont essayé ce qu’elle voulait pour les tests physiques. Elles s’encourageaient », a fait savoir Jasmine Lavoie, matelot de 2e classe et manœuvrière. Elle indique que deux des femmes qui se sont inscrites ont démontré un intérêt plus sérieux.

« Ça fait parler de nous (Réserve navale), ça fait rayonner les possibilités et ça sème de petites graines », a-t-elle ajouté.

Si une carrière dans les Forces armées canadiennes peut faire peur pour la gent féminine, les douze femmes de la Réserve navale étaient là pour dédramatiser les différents aspects, en parlant de leurs différents parcours.

En plus des tests physiques offerts et du simulateur de tir, les participantes ont été informées des différents métiers possibles. Au-delà du fait de pouvoir être déployés, le personnel de la Réserve navale NCSM Jolliet est là entre autres pour servir les citoyens et le Canada lors d’interventions communautaires et domestiques, et supporter ses partenaires.

Le NCSM Jolliet compte 12 femmes à Sept-Îles sur la quarantaine de personnes dans ses rangs, dont quatre à temps plein. L’objectif serait d’en venir à 50 %, a mentionné l’officier d’affaires publiques, Hugo Porlier.

Si l’événement Militaire au féminin en était à une première, « ce ne sera pas la dernière », a-t-il conclu.