De l’action en sports sur la Côte-Nord

Les rendez-vous sportifs ne manquent pas cette fin de semaine dans la région, une belle occasion pour la population d’aller encourager les participants.

Alouette Côte-Nord

Connu autrefois sous le nom du North Shore, le tournoi Alouette Côte-Nord Invitation s’est amorcé jeudi soir au Club de curling de Sept-Îles. Pas moins de 38 équipes sont de la partie jusqu’à dimanche pour cette 72e édition.

HillClimb

C’est le retour du HillClimb à la Station Gallix. Les motoneigistes téméraires tenteront de gravir, aux commandes de leur machine, le plus rapidement possible la Suicide. Il y aura de la musique et de l’animation sur le site, en plus de kiosques à l’extérieur. L’événement commence dès midi. Rendez-vous sur la page Facebook de la Station pour tous les détails entourant le HillClimb.

Loppet Rapido

Les sentiers du Centre de plein air du Lac des Rapides seront occupés samedi, en avant-midi, par la deuxième édition du Loppet Rapido. Pas moins de 130 fondeurs sont attendus au départ des différentes distances. Le site sera accessible pour les autres skieurs de fond et les adeptes de fatbike dès 13 h.

Coupe Glacé

Ça jouera du ballon rond samedi au gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles pour la première édition de la Coupe Glacé organisée par le Club de soccer Nordsoc. 22 équipes de Sept-Îles (13), Baie-Comeau (8) et Port-Cartier (1) sont inscrites dans les catégories U8 à U12. Ça se passe de 8 h 30 à 18 h 15.

Tournoi Harold Cyr

La 42e édition du Tournoi de hockey Harold Cyr/Olympique 50 bat son plein depuis jeudi soir à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre. Des équipes du Havre, Ekuanitshit, Sept-Îles, Fermont, Uashat mak Mani-utenam, Nutashkuan, Baie-Johan-Beetz et des Îles-de-la-Madeleine y prennent part dans les classes Compétition, Participation, Village A et Village B. Près de 15 000 $ en bourses sont en jeu.

Championnat régional de badminton

Le Championnat régional du RSEQ Côte-Nord en badminton est à l’horaire cette fin de semaine à Baie-Comeau. L’action se passe à l’école secondaire Serge Bouchard. Quelque 310 jeunes du primaire et du secondaire seront de la compétition. Pour les jeunes des catégories benjamin, cadet et juvénile, l’enjeu est une place pour le Championnat provincial des 11, 12 et 13 avril à Amqui.