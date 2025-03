Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Sept-Îles et Port-Cartier vantent leurs atouts économiques

De nombreux acteurs du milieu économique de Sept-Îles et de Port-Cartier ont vanté les infrastructures et les avantages que la région a pour le développement économique du Québec.

1,36 M $ pour la productivité de JRV

Le distributeur industriel et commercial JRV, implanté à Sept-Îles depuis près de 80 ans, bénéficiera d’un soutien gouvernemental de 1,36 M $ pour accélérer sa transformation numérique.

Démarrage réussi pour l’usine de biochar de Port-Cartier

Carbonity a réussi à produire les premières tonnes de biochar à son usine de Port-Cartier.

Le F.-A.-Gauthier prépare sa cale sèche

Le F.-A.-Gauthier, navire qui relie Matane, Baie-Comeau et Godbout, restera à quai au port de Matane du 16 au 23 mars pour préparer sa cale sèche. C’est le Saarema I qui prendra la relève jusqu’au 1er juin.

Diversification des marchés : une formation pour aider les entreprises

Dans un contexte d’incertitude avec notre principal partenaire économique, les États-Unis, le gouvernement du Québec met en place une initiative visant à fournir des formations sur mesure aux entreprises qui souhaitent développer rapidement de nouveaux marchés.

Projet Apuiat : 31 des 34 éoliennes sont assemblées

L’hiver donne du fil à retordre à l’assemblage des éoliennes au chantier d’Apuiat, mais l’opération devrait être achevée d’ici la fin du mois de mars.

Un ancien candidat à la mairie de Sept-Îles en cour pénale

Steve Trudel aurait enfreint la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, lorsqu’il s’est présenté à l’élection à la mairie de Sept-Îles, en 2021.

Plus de 25 000 $ d’amende à des Nord-Côtiers ayant braconné

Pêches et Océans Canada a remis plus de 25 000 $ d’amende à des Nord-Côtiers pour avoir pêché illégalement du homard, de la mye, du buccin, de la mactre de Stimpson, du crabe des neiges, de la raie et du flétan de l’Atlantique.

Bye bye, les gobeuses dans les supermarchés

Au cours des deux prochaines années, si les échéanciers sont respectés, 400 lieux de retour réservés uniquement à la consigne ouvriront leurs portes. Dans les faits, la grande majorité des lieux de dépôt actuels n’offriront plus le service, hormis dans quelque secteur moins populeux.

Simon Brisson élu sur le CA du Collectif canadien de journalisme

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, a été élu comme administrateur du premier conseil d’administration complet du Collectif canadien de journalisme, qui a pour rôle de mettre en œuvre l’accord historique conclu entre le Canada et Google pour distribuer 100 millions de dollars par année à l’écosystème canadien de l’information.

Les secrets du caribou révélés dans… leur crottin !

Qu’on les appelle boulettes, fèces, crottes, « pellets » ou crottin, les déjections des caribous, riches en ADN, sont une inestimable source d’information qui révolutionne les méthodes d’inventaire de cet animal au statut souvent précaire.

Vieux-Quai en Fête | Marjo et Jonathan Roy s’ajoutent

Tandis que plusieurs festivals de la région doivent mettre leur événement sur pause en 2025, l’excitation est à son comble pour l’organisation du Vieux-Quai en Fête (VQEF) Alouette en vue de sa 31e édition. Elle souhaite que l’effervescence de la prévente des passeports, après l’annonce de la première tête d’affiche, Salebarbes, se poursuive avec la venue entre autres de Marjo et Jonathan Roy.

Un Septilien de 14 ans veut être une rock star

Sept-Îles a peut-être déjà sa future rock star. Et celui qui aspire à cette ambition, qui cumule les présences sur la scène depuis un an, est au cœur de l’adolescence.

Musée de la Côte-Nord : il évite le pensionnat et préserve son mode de vie

Avec l’exposition Ush – Le canot de Shapatesh-Manek Bellefleur, le cinéaste Eddy Malenfant rend hommage à un homme qui, même après sa mort, continue de transmettre ses connaissances traditionnelles.

Pas de camp de jour à Port-Cartier en 2025

Le camp de jour « Écolo-Jour » ne sera pas offert par la Ville de Port-Cartier pour la saison estivale 2025.

Cellulaire en classe : les profs de la région du Fer se prononcent

Les trois quarts des enseignants du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer-CSQ (est de la Côte-Nord) sont d’avis que le cellulaire devrait être interdit à toute l’école.