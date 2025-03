Ligue Lego First : les jeunes technos de Jean-du-Nord en compétition

Il y a les sportifs, les artistes et il y a aussi les technos chez les élèves. Des jeunes de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles démontreront leur savoir-faire avec la robotique lors de la compétition locale de la Ligue Lego First. Ce rendez-vous est organisé par l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI).

Ce sont six équipes, pour une quarantaine d’élèves de l’école Jean-du-Nord, qui s’affronteront ce samedi 15 mars à l’Auditorium du Cégep de Sept-Îles.

Le thème de l’édition 205 de la Ligue Lego First est « Submergé ».

Les jeunes iront de défis sur les tapis avec leur création. Ils devront accomplir des missions pour gagner des points.

« La synergie dans l’équipe est importante. Chacun a des tâches spécifiques et tout le monde doit être coordonné », de dire le directeur général de l’ITMI, Éric Sénéchal.

En marge de la compétition, les participants auront présenté leur projet au jury. « Ils doivent être de bons communicateurs, de bons vendeurs », ajoute-t-il.

L’équipe gagnante de la compétition se rendra à l’étape provinciale, à Montréal, en avril. D’autres prix seront attribués.

Un intérêt développé

Cet intérêt pour la robotique et la technologie chez les jeunes, l’Institut technologique de maintenance industrielle le fait développer par des ateliers offerts dans les écoles primaires et secondaires de Sept-Îles et Uashat mam Mani-utenam.

« On cherche à développer les jeunes au niveau de la technologie, les initier », mentionne Mariya Dimitrova, chargée de projets à l’ITMI. La robotique rejoint également plus d’une matière, notamment les mathématiques et les sciences.

L’ITMI mise d’ailleurs sur l’expertise de l’enseignant en technique de maintenance industrielle, Tony Cano, qui a déjà vécu la compétition internationale de Lego First, tout comme son fils, qui offre du mentorat.

Les ateliers permettent entre autres de préparer les jeunes pour la compétition, mais aussi d’assurer un transfert de connaissances chez les professeurs.

« On veut créer une offre pour les jeunes technos. C’est le même parallèle avec le sport. La compétition est le prétexte pour se dépasser, pour grandir », souligne M. Sénéchal.

L’ITMI espère trouver des subventions et partenaires pour continuer à offrir les ateliers dans les écoles dans les années à venir et garder la moyenne d’une cinquantaine de rencontres annuellement. Il souhaite aussi plus d’écoles participantes pour la compétition locale Lego First, même du primaire.

« C’est dans nos valeurs de développer la société future, et on répond à un besoin et on transmet notre savoir. Au niveau technologique, la région sera plus développée. Pour certains jeunes, c’est le métier qui se trace, faire de leur passion un métier », conclut le directeur général de l’ITMI.