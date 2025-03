Une transformation numérique majeure pour JRV

Le distributeur industriel et commercial JRV, implanté à Sept-Îles depuis près de 80 ans, bénéficiera d’un soutien gouvernemental de 1,36 M $ pour accélérer sa transformation numérique.

Ce soutien financier de 1 361 898 $, octroyé par Investissement Québec, permettra à l’entreprise de poursuivre son projet de modernisation entamé en 2021.

L’annonce faite par le ministre délégué à l’Économie, M. Christopher Skeete, et la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, survient deux jours après le dévoilement d’une nouvelle image de marque et le lancement de la plateforme transactionnelle de JRV, une des plus vieilles entreprises de la Côte-Nord.

Elle arrive aussi dans une semaine qui marque les 16 ans du décès de Michel Larouche, le père du président actuel de JRV, Daniel Larouche, qui est de la quatrième génération de l’entreprise de Joseph Rosario Vigneault.

Des investissements de plus de 7 millions de dollars dans les dernières années ont permis à JRV de franchir une étape clé de son virage numérique et de commercialiser de nouveaux outils numériques innovants.

Le tout renforcera son efficacité et la résilience des chaînes d’approvisionnement des entreprises exerçant des activités dans des secteurs stratégiques de son économie.

« Cette transformation numérique représente bien plus qu’une simple mise à jour technologique. Elle marque un tournant décisif pour JRV et ses clients, qui peuvent dorénavant bénéficier d’une expertise amplifiée par la puissance du numérique », mentionne le président de JRV, Daniel Larouche.

« Du numérique, c’est difficile à visualiser. Nous, c’est un peu le Amazon inversé. Le numérique sera déployé chez nos partenaires », précise le directeur général, Nico Flowers.

Cette façon permettra notamment de réduire les ruptures de stock qui freinent la productivité et diminuera leurs coûts d’exploitation qui pèsent sur la compétitivité.

« On veut se concentrer sur aider nos clients, simplifier la chaîne d’approvisionnement », souligne M. Larouche. « On est fier de compétitionner les chaînes américaines », renchérit le président, dans le contexte que l’on connaît.

Les annonces de la semaine pour JRV ne sont que les premières de cette nouvelle ère. D’autres viendront dans les semaines à venir, notamment pour l’arrivée du distributeur dans de nouvelles régions, mais aussi pour l’optimisation des opérations avec les partenaires.

Un catalogue

Quant à la nouvelle plateforme transactionnelle, elle permet maintenant aux entreprises manufacturières d’accéder en temps réel à un vaste catalogue de produits spécialisés et de commander 24 h/24, 7 j/7, un outil qui était demandé par les clients de JRV.

Ce qu’ils ont dit

« La productivité est un vecteur important, mesurable pour la survie d’une entreprise. 15 % des revenus augmentent chez les entreprises qui investissent en productivité. » — M. Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ça donne [à JRV] les moyens de gagner en efficacité. JRV est un exemple de réussite entrepreneuriale. JRV dessert de nombreuses entreprises locales depuis plus de 75 ans, et cette annonce solidifiera davantage son positionnement sur la Côte-Nord, mais aussi à l’échelle nationale. » — Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis