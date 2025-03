Un Septilien de 14 ans veut être une rock star

Sept-Îles a peut-être déjà sa future rock star. Et celui qui aspire à cette ambition, qui cumule les présences sur la scène depuis un an, est au cœur de l’adolescence.

Tout s’enchaîne depuis un an pour le jeune Jay Dumais, qui vient à peine de souffler les 14 bougies. Gagnant de la finale locale de Secondaire en spectacle et de Godbout Got Talent, en plus de prestations à Innu Nikamu, au show du temps des Fêtes et au volet musical du Tournoi de hockey Fred Chiasson.

C’est particulièrement au concours à Godbout que tout a déboulé. « Tout est parti de là, avec la visibilité. Il n’y a rien qui arrive pour rien », raconte son père Jean-Michel Dumais.

Jay Dumais est pratiquement né avec la musique dans le sang. Il a rapidement trempé dans ça, d’un père qui joue de la batterie, d’un grand-père, Richard, qui lui a appris les rudiments de la guitare, via Facetime. Il ne restait pratiquement qu’â choisir entre le drum et la guitare.

Le choix s’est fait vers l’âge de 5, 6 ans. Le jeune septilien s’y est mis plus sérieusement à 10, 11 ans.

Quelles sont tes ambitions ? « Je veux être une rock star. Je veux faire ça de ma vie », répond-il clairement, sans hésiter la moindre seconde.

Il aimerait ajouter la guitare électrique à ses cordes, même s’il a déjà des bases et qu’il s’est déjà produit lors de spectacles à l’école.

« La guitare acoustique, ça lui colle. On ressent les émotions », souligne le paternel.

Dans son élément

La scène, c’est sa place à Jay Dumais. Ce qui l’attire : le public. « L’adrénaline de la scène, j’aime ça », assure l’ado.

Ce que le paternel trouve impressionnant, c’est que les gens chantent les chansons de son fils. « C’est spécial. Il débute. C’est une vieille âme cet enfant-là », dit-il.

Jay Dumais retient surtout sa participation au festival Innu Nikamu. « C’était malade sur le mixbus. Il y avait du monde, c’était le fun », exprime-t-il.

« Il est fait pour ça », ajoute Jean-Michel Dumais.

Cette expérience à ce rendez-vous culturel et musical à Mani-utenam amènera d’ailleurs la jeune rock star au camp chanson de Petite Vallée, en juin 2025. Il pourra perfectionner son art avec les professeurs présents. « J’ai hâte », mentionne-t-il.

Vers un autre single

Le parcours de la dernière année a mis sur les tablettes le projet qui se tramait entre Jean-Michel Dumais, Pierre-André Lévesque et le jeune artiste.

Pierre-André Lévesque a plutôt fait profiter de ses textes et de ses compositions au jeune de 14 ans, à partir de ce qu’il lui demandait. Ça parle d’intimidation, mais aussi de l’histoire de son quotidien et des nombreux voyages en famille.

Une première chanson, Meute de loups, se retrouve déjà sur les plateformes numériques.

« Il y a beaucoup de monde qui gravite autour », indique le paternel. Ce single a été enregistré à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au studio le Shack à Leskop de Gaël Lévêque, un ami d’enfance de Jean-Michel Dumais.

Une deuxième chanson, Frère de sang, est en cours d’enregistrement au Studio Makusham.

Aimant la musique punk rock, avec comme coup de cœur de 2024 les Vulgaires Machins, Jay Dumais se dit inspiré par Olivier Bergeron et Rémi Chassé. C’est d’ailleurs l’interprétation d’une chanson de ce dernier, Une armée dans ma voix, qui lui avait valu la première place à Secondaire en spectacle il y a un an.

Parlant de Secondaire en spectacle, ce sera là sa prochaine performance sur scène, ce mercredi 12 mars. L’étudiant en secondaire 2 à l’école Jean-du-Nord sera de la finale locale à l’auditorium Louis-Jean Cormier de l’école Manikoutai.

En plus de sa présence sur scène pour le concours, il ira aussi d’une prestation lors de la pause, pour la délibération du jury.

Pour l’été 2025, il n’y a pas encore de spectacles qui sont confirmés.

Passion partagée

Jay Dumais trouve ça « cool » de partager cette passion de la musique avec son père. Quant à Jean-Michel Dumais, « c’est de l’encadrer et de le faire grandir. On verra pour la suite. J’encourage mes enfants dans ce qu’ils font », mentionne le père de quatre.

« La musique, c’est être à la bonne place au bon moment », conclut-il, parlant de la suite des choses.